Банк ЗЕНИТ выдает бизнесу льготные кредиты на инвестцели по ставке до 4,5 % годовых

Согласно условиям, для представителей среднего бизнеса ставка не превысит 3% годовых, для малого и микробизнеса – не более 4,5% годовых. Программа реализуется совместно с Минэкономразвития РФ, Банком России и АО «Корпорация МСП».
Льготный кредит доступен компаниям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики и гостиничного бизнеса.
Деньги предоставляют на приобретение оборудования, капремонт производственных помещений. Также можно получить средства на запуск производств и другие инвестиционные цели.
Кредит можно получить на срок до 10 лет, а льготный период составляет до трех лет.
«Предпринимателям для масштабирования бизнеса необходимо привлекать дополнительные средства. Мы понимаем это и стараемся предоставить клиентам лучшие программы. Поэтому сегодня в линейке Банка ЗЕНИТ появился кредит на инвестиционные цели с льготной ставкой», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.