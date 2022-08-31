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Банк ЗЕНИТ выдает бизнесу льготные кредиты на инвестцели по ставке до 4,5 % годовых

31 августа 08:27
Фото: Банк ЗЕНИТ
Банк ЗЕНИТ присоединился к новой программе льготного кредитования малого и среднего предпринимательства на инвестиционные цели, сообщили в пресс-службе финансовой организации.

Согласно условиям, для представителей среднего бизнеса ставка не превысит 3% годовых, для малого и микробизнеса – не более 4,5% годовых. Программа реализуется совместно с Минэкономразвития РФ, Банком России и АО «Корпорация МСП».

Льготный кредит доступен компаниям из сферы обрабатывающего производства, переработки сельскохозяйственной продукции, логистики и гостиничного бизнеса.

Деньги предоставляют на приобретение оборудования, капремонт производственных помещений. Также можно получить средства на запуск производств и другие инвестиционные цели.

Кредит можно получить на срок до 10 лет, а льготный период составляет до трех лет.

«Предпринимателям для масштабирования бизнеса необходимо привлекать дополнительные средства. Мы понимаем это и стараемся предоставить клиентам лучшие программы. Поэтому сегодня в линейке Банка ЗЕНИТ появился кредит на инвестиционные цели с льготной ставкой», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

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