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Болельщика ФК «Ростов», попавшего на матч без Fan ID, оштрафовали на 10 тысяч рублей

31 августа 16:28
Фото: 1mediainvest.ru
Болельщик ФК «Ростов» получил штраф в 10 тысяч рублей за проникновение на стадион без Fan ID, пишет 1rnd.

28 августа болельщик ФК «Ростов» решил попасть на «Ростов Арену», не оформляя обязательный паспорт болельщика. Молодой человек перелез ограждение стадиона, снимая происходящее на камеру. В руках у болельщика был флаг любимой команды.

Предприимчивому фанату «Ростова» удалось даже пролезть через турникет и попасть на трибуны. На эмоциях молодой человек кинул в зрителей спереди бутылку воду, после чего был задержан полицией.

За административное правонарушение болельщику назначен штраф в размере 10 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что фанаты ФК «Ростов» хотят заполнить стадион на матче с «Динамо», где не нужен Fan ID.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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