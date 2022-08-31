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Будет ли дистанционное обучение в школах Ростова в 2022 году

31 августа 10:36
Фото: stockvault.net
Родителей в Ростовской области в преддверии начала учебного года все чаще интересует вопрос о формате обучения детей. Будет ли удаленка в школах Ростова-на-Дону в 2022 году, в материале RostovGazeta.

В Ростовской области в последнее время отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Только за прошедшие выходные, 27 и 28 августа, заразились 2920 человек.

В субботу подтвердили 1340 случаев, в воскресенье — 1580. Из-за такой динамики в регионе уже начались разговоры о новых ограничениях и масочном режиме.

Ограничения в школах Ростовской области из-за коронавируса

Всего 1 сентября этого года в школы региона пойдут 456 тысяч учеников. В августе Роспотребнадзор совместно с Минобразования области подготовили для глав территорий предложения. Они касались проведения Дня знаний.

Так, праздники 1 сентября рекомендовали проводить на улице, а не в помещениях. А мероприятия советовали организовать только для первоклассников и учеников выпускных классов.

В документе были рекомендации, что не следует пускать большое количество взрослых на детский праздник. Главный санитарный врач Евгений Ковалев называл разрыв цепочек передачи инфекции одной из главных мер профилактики.

Фото: Правительство Ростовской области

Эту ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев и рассказал, что решения зависят от сложности ситуации. Он успокоил родителей и заявил, что сейчас никаких ограничений не введено.

Но в том же время глава области напомнил о необходимости соблюдать меры санитарной безопасности, поскольку в регионе сохраняется скачкообразный рост заболеваемости. Губернатор отметил, что День знаний планируется провести в обычном режиме.

Позже в пресс-службе областного правительства сообщили о новом принятом решении. Из-за возможной вспышки заболеваемости COVID-19 решили провести линейки только для учащихся первых и выпускных классов.

Все праздничные мероприятия проведут только на свежем воздухе. Это позволит снизить риск заражений.

Но подобные меры понравились не всем, так как уже 2 сентября все дети будут контактировать друг с другом. Другие посчитали это дискриминацией, так как всем школьникам хочется праздника.

Будет ли дистанционное обучение в Ростове в 2022 году

На данный момент в Ростовской области не ведется никаких разговоров о том, чтобы перевести детей на дистанционное обучение. Они пойдут в школу и будут заниматься за партами.

Фото: МАУ "Информационно-методический центр образования города Ростова-на-Дону"

Напомним, что все коронавирусные ограничения окончательно были сняты в Ростовской области в начале июня этого года. В целом власти говорят, что дополнительные меры безопасности могут быть введены при ухудшении сложившейся ситуации.

Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал корреспонденту RostovGazeta, что большинство учеников, родителей и педагогов выступают за живой контакт на уроках. По его словам, вопрос введения дистанционного обучения полностью зависит от эпидемиологической обстановки.

«Мы надеемся, что строгих ограничений уже не будет, соответственно, и временного перехода на дистанционное обучение удастся избежать», — считает эксперт.

При этом он не исключает, что при развитии неблагоприятной ситуации с COVID-19 ростовских школьников могут перевести на дистанционное обучение.

Введут ли в Ростовской области масочный режим

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор уже рекомендует частично вернуть ограничения и начать с возобновления масочного режима.

В свою очередь губернатор Василий Голубев назвал темпы распространения COVID-19 впечатляющими и добавил, что региональное правительство нуждается в корректировке плана по противодействию этой болезни.

Что касается масочного режима, то глава региона анонсировал возвращение к нему в случае, если ситуация станет неуправляемой.

«Когда станет понятно, что необходимы жесткие ограничения. В данный момент видно, что требуется быть внимательными и осторожными», — прокомментировал Голубев.

Компании в Ростове переводят персонал на удаленку

Согласно исследованию SuperJob, каждый седьмой работодатель в Ростовской области начал переводить сотрудников на удаленный формат из-за роста заболеваемости коронавирусом. Такая тенденция складывается по всей России.

Всего опросили более тысячи человек из 200 населенных пунктов. Менеджеры по работе с персоналом сообщили, что количество сотрудников, работающих из дома, выросло до 14%.

Чаще всего это касается специалистов в сфере IT, сотрудников бухгалтерии, «кадровиков» и менеджеров по продажам.

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