Будет ли дистанционное обучение в школах Ростова в 2022 году

В Ростовской области в последнее время отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Только за прошедшие выходные, 27 и 28 августа, заразились 2920 человек.
В субботу подтвердили 1340 случаев, в воскресенье — 1580. Из-за такой динамики в регионе уже начались разговоры о новых ограничениях и масочном режиме.
Всего 1 сентября этого года в школы региона пойдут 456 тысяч учеников. В августе Роспотребнадзор совместно с Минобразования области подготовили для глав территорий предложения. Они касались проведения Дня знаний.
Так, праздники 1 сентября рекомендовали проводить на улице, а не в помещениях. А мероприятия советовали организовать только для первоклассников и учеников выпускных классов.
В документе были рекомендации, что не следует пускать большое количество взрослых на детский праздник. Главный санитарный врач Евгений Ковалев называл разрыв цепочек передачи инфекции одной из главных мер профилактики.
Эту ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев и рассказал, что решения зависят от сложности ситуации. Он успокоил родителей и заявил, что сейчас никаких ограничений не введено.
Но в том же время глава области напомнил о необходимости соблюдать меры санитарной безопасности, поскольку в регионе сохраняется скачкообразный рост заболеваемости. Губернатор отметил, что День знаний планируется провести в обычном режиме.
Позже в пресс-службе областного правительства сообщили о новом принятом решении. Из-за возможной вспышки заболеваемости COVID-19 решили провести линейки только для учащихся первых и выпускных классов.
Но подобные меры понравились не всем, так как уже 2 сентября все дети будут контактировать друг с другом. Другие посчитали это дискриминацией, так как всем школьникам хочется праздника.
На данный момент в Ростовской области не ведется никаких разговоров о том, чтобы перевести детей на дистанционное обучение. Они пойдут в школу и будут заниматься за партами.
Напомним, что все коронавирусные ограничения окончательно были сняты в Ростовской области в начале июня этого года. В целом власти говорят, что дополнительные меры безопасности могут быть введены при ухудшении сложившейся ситуации.
Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский рассказал корреспонденту RostovGazeta, что большинство учеников, родителей и педагогов выступают за живой контакт на уроках. По его словам, вопрос введения дистанционного обучения полностью зависит от эпидемиологической обстановки.
«Мы надеемся, что строгих ограничений уже не будет, соответственно, и временного перехода на дистанционное обучение удастся избежать», — считает эксперт.
При этом он не исключает, что при развитии неблагоприятной ситуации с COVID-19 ростовских школьников могут перевести на дистанционное обучение.
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Роспотребнадзор уже рекомендует частично вернуть ограничения и начать с возобновления масочного режима.
В свою очередь губернатор Василий Голубев назвал темпы распространения COVID-19 впечатляющими и добавил, что региональное правительство нуждается в корректировке плана по противодействию этой болезни.
Что касается масочного режима, то глава региона анонсировал возвращение к нему в случае, если ситуация станет неуправляемой.
«Когда станет понятно, что необходимы жесткие ограничения. В данный момент видно, что требуется быть внимательными и осторожными», — прокомментировал Голубев.
Согласно исследованию SuperJob, каждый седьмой работодатель в Ростовской области начал переводить сотрудников на удаленный формат из-за роста заболеваемости коронавирусом. Такая тенденция складывается по всей России.
Всего опросили более тысячи человек из 200 населенных пунктов. Менеджеры по работе с персоналом сообщили, что количество сотрудников, работающих из дома, выросло до 14%.
Чаще всего это касается специалистов в сфере IT, сотрудников бухгалтерии, «кадровиков» и менеджеров по продажам.