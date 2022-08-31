Бывший мэр Ростова Виталий Кушнарев стал главным молчуном среди депутатов в Госдуме

Всего за 36 пленарных заседаний депутаты выступили 3,2 тысячи раз, произнеся более 750 тысяч слов. Составлен был даже рейтинг тех, кто чаще всего упоминал имя президента.
Кушнарев попал в список тех, кто во время весенней сессии не произнес ни слова. А это период в полгода.
Всего за всю сессию ни слова не сказали 127 депутатов.
Напомним, что в 2021 год Кушнарев заработал 3,2 миллиона, он владеет квартирой и машиной BMW X5. В этом же году СМИ писали, что Кушнарев на автомобиле якобы сбил пенсионерку.
Добавим, что он возглавлял администрацию города с 2016 по 2019 годы.
Что касается других депутатов от Ростовской области, то Александр Бородай попал в список тех, кто упоминал Владимира Путина. Он это сделал три раза.
Его обошел другой парламентарий Виктор Водолацкий, упомянувший главу государства пять раз. Депутат Лариса Тутова во время сессии высказалась всего три раза, но президента в своей речи не затрагивала.
Екатерина Стенякина высказалась 10 раз за эти полгода, Виктор Дерябкин — 12 раз. Николая Гончарова коллеги смогли услышать только один раз.