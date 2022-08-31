Четырех членов экстремистской группировки осудили в Ростове-на-Дону

В 2020 году четыре человека организовали деятельность ячейки в регионе. При этом трое из них являлись новообращенными в ислам.
Через соцсети и мессенджеры фигуранты распространяли радикальные идеи. Также они вербовали людей в свою группировку.
Задержания проводили в 2021 году сразу в нескольких регионах, в том числе Ростовской области, Крыму и Карачаево-Черкесии. Тогда это коснулось 19 радикалов, которые также планировали теракты в Северном Кавказе.
Теперь суд в Ростове приговорил обвиняемых к срокам до 7,5 года заключения.