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Четырех членов экстремистской группировки осудили в Ростове-на-Дону

31 августа 13:41
Фото: УФСБ по Свердловской области / фото для иллюстрации
В Ростове-на-Дону огласили приговор в отношении представителей межрегионального экстремистского сообщества, сообщили в УФСБ по региону.

В 2020 году четыре человека организовали деятельность ячейки в регионе. При этом трое из них являлись новообращенными в ислам.

Через соцсети и мессенджеры фигуранты распространяли радикальные идеи. Также они вербовали людей в свою группировку.

Задержания проводили в 2021 году сразу в нескольких регионах, в том числе Ростовской области, Крыму и Карачаево-Черкесии. Тогда это коснулось 19 радикалов, которые также планировали теракты в Северном Кавказе.

Теперь суд в Ростове приговорил обвиняемых к срокам до 7,5 года заключения.

Ранее ростовский суд приговорил к 16 годам мужчину, готовившему теракты на юге России.

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