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Эксперт заявил, что Европа обманывает бедные страны

31 августа 09:52
Фото: pxhere.com
Европа обманула бедные страны Азии, оставив их без поставок энергоносителей, которые тем просто нечем оплачивать. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Он пояснил, что новые заводы по производству сжиженного природного газа откроются только в 2025–2030 годах, по большей части в США и Катаре. Соединенные Штаты также обещают, что с ноября будет запущен пострадавший техасский завод Freeport LNG, однако, по мнению аналитика, предприятие вернется к режиму работы на начало года, а это не новые объемы сырья на рынке. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство «Прайм».

По словам Юшкова, европейские страны смогут отказаться от использования российского газа лишь в случае радикального снижения объемов потребляемого голубого топлива. А Китай, Индия, Япония и Южная Корея пытаются создать запасы энергоносителей, так как стоимость их растет, однако пока она ниже, чем в Европе. Аналитик заявил, что ЕС «кидает» Пакистан или Индию, перенаправляя уже забронированное контрактами сырье на европейский рынок.

#Новости#Политика
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