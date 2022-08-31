Эксперт заявил, что Европа обманывает бедные страны

Он пояснил, что новые заводы по производству сжиженного природного газа откроются только в 2025–2030 годах, по большей части в США и Катаре. Соединенные Штаты также обещают, что с ноября будет запущен пострадавший техасский завод Freeport LNG, однако, по мнению аналитика, предприятие вернется к режиму работы на начало года, а это не новые объемы сырья на рынке. Об этом пишет 360tv.ru со ссылкой на агентство «Прайм».
По словам Юшкова, европейские страны смогут отказаться от использования российского газа лишь в случае радикального снижения объемов потребляемого голубого топлива. А Китай, Индия, Япония и Южная Корея пытаются создать запасы энергоносителей, так как стоимость их растет, однако пока она ниже, чем в Европе. Аналитик заявил, что ЕС «кидает» Пакистан или Индию, перенаправляя уже забронированное контрактами сырье на европейский рынок.