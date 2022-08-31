ФСИН заняла лидирующую позицию среди поставщиков контейнеров для раздельного сбора

В этом году в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО» российское правительство зарезервировало в федеральном бюджете средства для покупки контейнеров для РСО. Размер субсидии составляет полтора миллиона рублей. Финансирование получат 43 субъекта России. На эти средства они смогут купить более 77 тысяч таких баков. Напомним, что в прошлом году 46 регионов получили в совокупности один миллиард рублей на эти цели и приобрели 65 тысяч новых баков.