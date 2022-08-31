Гаджет в помощь: 5 полезных устройств для школьника

Старт учебного года — хороший повод порадовать своего школьника покупкой смартфона, планшета или ноутбука — новый девайс всегда вызывает интерес. Кроме того, гаджеты помогают ребенку не только найти ответы на возникающие вопросы, но и всегда оставаться на связи с родителями. RostovGazeta вместе с Tele2 составили список устройств, которые пригодятся для школы, а практикующий семейный психолог Екатерина Трофимова дала рекомендации о том, как развить у ребенка культуру пользования гаджетами.
Умный телефон — друг и помощник ребенка: на переменах и после уроков с его помощью можно находить в интернете нужную для учебы информацию, а в случае необходимости связаться с родителями. Школьникам младших классов лучше выбирать недорогие ударопрочные устройства, которые поддерживают основные функции, с хорошим аккумулятором. Еще желательно, чтобы телефон был непромокаемым.
Детям постарше можно доверить смартфон дороже и функциональнее. В средних и старших классах важно иметь телефон с постоянным стабильным доступом в интернет, хорошей камерой для фото и видео, большой памятью и емкой батареей.
Если ребенку нужен новый мобильный, а бюджет на подготовку к учебному году ограничен, сэкономить на покупке устройства поможет Tele2. Оператор подготовил для клиентов скидку до 4000 рублей на приобретение смартфона Xiaomi. Абоненты до конца сентября могут обменять минуты из пакета по выгодному удвоенному курсу: за 1000 минут можно получить 2000 рублей скидки, а за 2000 минут — 4000 рублей. С решением стоит поторопиться — в октябре условия акции вернутся к обычному курсу один к одному.
«Если время ребенка тщательно спланировано, согласовано с ним и распределено, то гаджет займет только отведенную нишу. Он встроится в круг детских задач и никоим образом не будет мешать учебе, а наоборот, будет помогать. Потому что смартфон — это и досуг, и возможность получить информацию, отвлечься в скучной очереди, пообщаться с друзьями. Поэтому девайс, встроенный в структурированную детскую жизнь, будет приносить только пользу. Если такого распорядка нет, и гаджет войдет в жизнь ребенка, то он может занять все пространство»
— отметила семейный психолог Екатерина Трофимова.
Смарт-часы
Это важный для школьника гаджет и монетка в копилку спокойствия для родителей. Умные часы помогут оставаться на связи с ребенком даже на уроках, когда телефоны должны быть убраны, — все важные сообщения отобразятся на экране устройства.
Кроме того, некоторые модели часов позволяют мониторить местоположение их владельца. Особенно актуальна эта функция для школьников младших классов, чьи родители особенно щепетильно следят за передвижениями своих чад.
Выбор смарт-часов для детей огромен. Но все же лучше всего обратить внимание на устройства известных производителей, совместимые со смартфоном. Подобрать правильную модель можно в салоне Tele2. К слову, при подключении к тарифу «Интернет для вещей» и подключении услуги «Годовой контракт» клиент получит скидку на девайс в размере 810 рублей.
Еще один маст-хэв школьника — ноутбук или качественный планшет. Они не уступают стационарным компьютерам в производительности и функциональности и при этом выигрывают в мобильности. Девайс при необходимости можно взять с собой в школу, на факультативы или мероприятия.
При выборе устройства не стоит останавливаться на самых дешевых вариантах. Помимо медлительности и низкой производительности, такие компьютеры могут продаваться без предустановленных программ и привычной операционной системы. Устанавливать их самостоятельно — дорого и долго. Поэтому при выборе техники для школьника лучше обращаться за помощью к продавцу-консультанту.
Обратите внимание и на видеокарту. Она должна быть достаточно производительной. Ведь компьютер нужен ребенку не только для учебы, но и для отдыха. Полчаса за любимой игрой, когда все уроки сделаны, еще никому не навредили.
«Обязательно обсудите с ребенком график учебы и отдыха, вместе продумайте разнообразный досуг, где есть время и для прогулки с друзьями, и для игр онлайн — современные дети и подростки их любят. Важно заранее обговорить детали и всегда следовать установленным договоренностям — и родителям, и детям — это будет работать на доверие внутри семьи»
— подчеркивает семейный психолог Екатерина Трофимова.
Умная колонка — это полезный гаджет не только для любителей музыки и голосовых запросов. Устройство вполне способно помочь ребенку сделать уроки. Пользователю достаточно задать точный вопрос: попросить быстро сделать математическое действие (функция калькулятора), вспомнить историческую дату (чтобы не искать учебники и справочники), подсказать имя и отчество автора произведения и т. п. Элемент игры и общение с искусственным интеллектом помогут ребенку запомнить цифры и факты лучше.
Для желающих завести или обновить умного помощника Tele2 предлагает привлекательную акцию. При подключении к тарифам «Мой онлайн+» или «Супер онлайн+» с внесенной абонентской платой на три месяца можно получить скидку до 2550 рублей на покупку VK Капсулы с Марусей. Она поможет и в учебе, и в развлечениях.
Периферия
И, наконец, укомплектовать набор гаджетов для школьника помогут качественные периферийные устройства: принтер, наушники с гарнитурой, а также powerbank.
Несмотря на повсеместную цифровизацию, в школе часто используют бумажные носители. Ребенку понадобится готовить и распечатывать много рефератов, докладов и исследований. Купите простой принтер для домашнего использования, чтобы не обращаться каждый раз в копицентры и сократить регулярные расходы.
Прошедшие два года показали, что школьникам нужно быть готовыми ко всему, в том числе к переходу на удаленный формат обучения. Поэтому качественная гарнитура точно пригодится и для учебы, и для общения с друзьями, а также онлайн-игр.
Powerbank позволит ребенку оставаться на связи, если он забыл зарядить телефон. Современные портативные внешние аккумуляторы обладают большой емкостью, которой хватает на несколько полных зарядов смартфона и других устройств. Но важно не забывать заряжать и его.
Школьные годы — время открытий, новых знакомств и, конечно, получения знаний. Умные устройства станут для ученика отличными помощниками и в учебных делах, и вопросах коммуникации, и развития интеллектуальных и творческих способностей. Главное — правильно их использовать.