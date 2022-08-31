Гаджет в помощь: 5 полезных устройств для школьника

«Если время ребенка тщательно спланировано, согласовано с ним и распределено, то гаджет займет только отведенную нишу. Он встроится в круг детских задач и никоим образом не будет мешать учебе, а наоборот, будет помогать. Потому что смартфон — это и досуг, и возможность получить информацию, отвлечься в скучной очереди, пообщаться с друзьями. Поэтому девайс, встроенный в структурированную детскую жизнь, будет приносить только пользу. Если такого распорядка нет, и гаджет войдет в жизнь ребенка, то он может занять все пространство»