К 2025 году в разных районах Ростова построят сразу несколько транспортных развязок

С докладом выступил замдиректора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Нарек Тамразян. Он рассказал, что уже в этом году началась реконструкция дороги на улице Вавилова от улицы Особенной до улицы Сосновой. Там также будет построена развязка на пересечении Особенной – Вавилова – проспекта Королёва. На масштабный проект выделено 6,1 миллиарда рублей. Его планируется завершить до конца 2025 года. Сейчас власти занимаются выкупом земельных участков у собственников, чьи территории попадают под зону строительных работ.