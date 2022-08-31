К 2025 году в разных районах Ростова построят сразу несколько транспортных развязок

В Гордуме состоялось заседание комиссии по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности. Депутаты обсудили проекты новых транспортных развязок в разных районах Ростова.
С докладом выступил замдиректора Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения Нарек Тамразян. Он рассказал, что уже в этом году началась реконструкция дороги на улице Вавилова от улицы Особенной до улицы Сосновой. Там также будет построена развязка на пересечении Особенной – Вавилова – проспекта Королёва. На масштабный проект выделено 6,1 миллиарда рублей. Его планируется завершить до конца 2025 года. Сейчас власти занимаются выкупом земельных участков у собственников, чьи территории попадают под зону строительных работ.
Также активно ведется работа над реконструкцией дороги на улице Орбитальной от балки Темерник до Добровольского с выходом на Космическую. На это выделено 40 миллионов рублей. Еще 22,6 миллиона пойдут на проектирование соединительного участка между Орбитальной и микрорайоном Темерник.
Новые транспортные развязки появятся и в Западном микрорайоне. Там реконструируют проспект Стачки от улицы Зорге до переулка Мастерового и построят новый участок от Мастерового до Курсантов.
Помимо того, соединительный эстакадный участок дороги появится от Доватора до Зоологической. Начать его строительство планируют в 2023 году.
Не обойдет стороной транспортное строительство и район старого аэропорта. Там власти планируют создать развязку на пересечении улиц Берберовской и Вересаева.
Отмечается, что все проекты новых транспортных развязок затратны и требуют несколько лет для реализации. Однако их строительство улучит дорожную ситуацию в городе и свяжет с центром отдаленные районы Ростова.