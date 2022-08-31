Минеева высказалась за отмену штрафов за превышение габаритов грузовиков

В законопроекте говорится об отмене административных взысканий за небольшое превышение допустимых габаритов грузовых автомобилей, пишет newsnn.ru. Предложено не штрафовать собственников грузовых транспортных средств при превышении допустимых габаритов не более чем на 10 см.
Кабмин РФ сообщил, что правительство страны в целом поддержало инициативу при условии внесения в нее изменений согласно указанным поправкам. В частности, примененный в документе термин "специальные технические средства" нуждается в уточнении и приведении в соответствие с положениями Кодекса об административных правонарушениях.
Татьяна Минеева подтвердила, что правительство поддерживает предложение депутатов при условии внесения поправок в документ. Она считает, что это станет существенной поддержкой для предпринимателей и позволит избежать крупных и нередко несправедливых штрафов, достигающих иногда 150 тыс. руб. Минеева подчеркнула, что для многих предприятий, работающих в сфере грузоперевозок, эта сумма является значительной.
По словам Александра Демина, одного из авторов законопроекта, руководителя комитета Госдумы по МСП, немалое количество штрафов выписывают из-за превышения габаритных нормативов грузовиков на 1–5 см. Парламентарий подчеркнул, что такие нарушения встречаются в основном при измерении тентованных грузовых машин, у которых при движении раздуваются тенты, что не может отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения. Известно, что в наше время нарушения габаритов фиксируются автоматически камерами фото- и видеофиксации. “Автовладельцы бывают вынуждены выплачивать несправедливые штрафы в 150 тыс. руб. лишь из-за того, что во время движения под камерой у грузовика приподнялся тент. Это бессмысленно. Такое взыскание, слишком дорого обходящееся водителям, нужно отменить”, – уверен депутат.
В качестве соавторов законопроекта выступили и другие парламентарии из партии "Новые люди" — Григорий Шилкин, Владислав Даванков и Владимир Плякин.
Ранее глава РФ Владимир Путин одобрил закон по отмене штрафных взысканий за движение по дорогам общего пользования без специального разрешения тяжеловесного транспорта, превышающего нормы допустимой массы либо нагрузки на ось не более чем на 10%. Закон уже опубликовали на официальном портале правовой информации.