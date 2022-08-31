Минеева высказалась за отмену штрафов за превышение габаритов грузовиков

По словам Александра Демина, одного из авторов законопроекта, руководителя комитета Госдумы по МСП, немалое количество штрафов выписывают из-за превышения габаритных нормативов грузовиков на 1–5 см. Парламентарий подчеркнул, что такие нарушения встречаются в основном при измерении тентованных грузовых машин, у которых при движении раздуваются тенты, что не может отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения. Известно, что в наше время нарушения габаритов фиксируются автоматически камерами фото- и видеофиксации. “Автовладельцы бывают вынуждены выплачивать несправедливые штрафы в 150 тыс. руб. лишь из-за того, что во время движения под камерой у грузовика приподнялся тент. Это бессмысленно. Такое взыскание, слишком дорого обходящееся водителям, нужно отменить”, – уверен депутат.