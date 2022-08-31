Пара занялась сексом на берегу Таганрогского залива 30 августа

Местный житель прогуливался по берегу и заметил парня с девушкой, которые сидели на набережной. Тогда он решил остановиться и поснимать их на видео.
По словам оператора, влюбленные занялись сексом, не обращая ни на кого внимания. Отсняв ролик он пошел дальше и опубликовал его в Интернете.
«Я все понимаю, что любовь там, но не прилюдно же сексом заниматься. Это уже все грани переходит», — заявил возмущенный местный житель.
В комментариях у него начали интересоваться, зачем он все снимал на видео.
«А вам что делать нечего или завидно? Они же не на пляже днем сидят, а ночью пьяные в темноте», — заявили подписчики.
«Да, похоже автор завидует. Это вы еще не видели, что творится на шезлонгах на пляжах, где вы потом днем лежите», — пишут местные жители.
Ранее появилась информация, что ростовчане перестали делать покупки в секс-шопах летом из-за бедности.