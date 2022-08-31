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Пасмурный праздник: какая погода ожидает ростовчан на 1 сентября

31 августа 14:43
Фото: Правительство Ростовской области
Уже в четверг ростовским школьникам предстоит снова вернуться за парты. Для многих детей и их родителей 1 сентября — важный и трепетный день. Испортит ли его погода, как одеть ребенка, чтобы он не простудился, читайте в материале RostovGazeta.

Какая погода будет 1 сентября в Ростове

Синоптики заверяют ростовчан, что в День знаний в этом году будет умеренно жарко. Температура воздуха утром составит +28 градусов, ближе к обеду — +34, а вечером — + 32 градуса.

Никакие погодных аномалий в этот день не ожидается. По мнению метеорологов, такой температурный диапазон является вполне нормальным и комфортным для начала сентября.

Будет ли 1 сентября дождь

Четверг 1 сентября будет пасмурным. Солнце выглянет только рано утром, затем быстро скроется за тучами. Однако дождя синоптики не обещают. Отмечается, что переменная облачность сохранится до конца дня.

Будет ли сильный ветер в День знаний

Скорость ветра 1 сентября составит от четырех до пяти метров в секунду. Это значение соответствует климатической норме. Ожидать ураганного ветра или бури родителям ростовских школьников не стоит.

Как одеть ребенка на 1 сентября в 2022 году

Напомним, торжественные линейки в этом году в Ростове могут пройти с антиковидными ограничениями. В частности, школам рекомендовано организовывать мероприятия на открытом воздухе, а не в помещениях. Это значит, что родителям нужно выбрать для своего ребенка не только нарядный костюм, но и тот, в котором их чаду будет не жарко и не холодно.

Фото: Правительство Ростовской области

RostovGazeta рекомендует выбрать для детей рубашки и блузки с коротким рукавом, удобную обувь без лишнего утепления, для девочекколготки или гольфы с низкой плотностью ткани. Лучше отдать предпочтение одежде с натуральным составом, чтобы в теплую погоду школьнику не было жарко. Не будет лишним взять легкую куртку или плащ на случай прохлады или неожиданного дождя.

Поскольку сильного ветра не прогнозируется, можно без опаски сделать ребенку сложную красивую прическу или укладку.

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