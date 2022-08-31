Какая погода будет 1 сентября в Ростове

Напомним, торжественные линейки в этом году в Ростове могут пройти с антиковидными ограничениями. В частности, школам рекомендовано организовывать мероприятия на открытом воздухе, а не в помещениях. Это значит, что родителям нужно выбрать для своего ребенка не только нарядный костюм, но и тот, в котором их чаду будет не жарко и не холодно.