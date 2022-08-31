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Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа

30 августа 21:24
Фото: RIA Novosti archive, image #770913/Yuryi Abramochkin/CC-BY-SA 3.0
На 92-м году жизни в Москве скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, пишет ТАСС со ссылкой на ЦКБ.

Известно, что Михаил Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни.

Горбачев родился 2 марта в Ставропольском крае. Политик являлся главным идеологом гласности и перестройки. В 1990 году был избран первым президентом СССР, но ушел в отставку в декабре 1991 года.

В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.

Горбачёва могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой Горбачевой.

Ранее житель Ростова-на-Дону выставил на продажу на сайте объявлений купюру, на которой стоит подпись последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Купюру продавец оценил в 10 тысяч рублей.

#Новости#Политика
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