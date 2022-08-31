Первый президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа

Известно, что Михаил Горбачев умер после тяжелой и продолжительной болезни.
Горбачев родился 2 марта в Ставропольском крае. Политик являлся главным идеологом гласности и перестройки. В 1990 году был избран первым президентом СССР, но ушел в отставку в декабре 1991 года.
В 1990 году получил Нобелевскую премию мира.
Горбачёва могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с супругой Раисой Горбачевой.
Ранее житель Ростова-на-Дону выставил на продажу на сайте объявлений купюру, на которой стоит подпись последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Купюру продавец оценил в 10 тысяч рублей.