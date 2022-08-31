«Проиграл страну и будущее»: ростовский политолог рассказал об ошибке Горбачева

Правление Михаила Горбачева совпало с крушением великой державы — Советского Союза. По информации политолога, мнения о фигуре первого президента СССР разнятся. Например, соратники и помощники Горбачева отмечают, что на многие события он реагировал не как политик, а как простой человек.
«В частности, когда были протесты, например в Тбилиси, или в Нагорном Карабахе, Горбачев ввел туда войска. Но, увидев, как пролилась кровь мирных граждан, был шокирован. И среагировал на это как обычный человек — свернул военные операции по подавлению протеста и отошел от решения конфликта. В будущем, в 2014 году похожим образом среагировал Янукович на Майдане», — отмечает Александр Сухарь.
По словам собеседника, другое экспертное мнение заключается в том, что серьезный государственный деятель, политик, ответственный за судьбу страны, должен порой принимать жесткие и непопулярные решения. С одной стороны, проявив человеческие качества, Горбачев подумал о жизни нескольких людей. Но с другой, он не предусмотрел гораздо более страшные последствия, которые в итоге постепенно привели к распаду Советского Союза, и возникновению напряженной ситуации в целом ряде республик.
«В итоге его „внутренний человек“ поступил, возможно, правильно. А государственный деятель полностью проиграл, причем и страну и будущее народов этой страны», — делится мнением Александр Сухарь.
Ранее RostovGazeta сообщала, что первый президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни.