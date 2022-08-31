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«Проиграл страну и будущее»: ростовский политолог рассказал об ошибке Горбачева

31 августа 08:05
Фото: Veni/CC BY 2.0/flickr.com
Личность бывшего президента СССР Михаила Горбачева — масштабная и неоднозначная. И если одни обвиняли его в распаде СССР, то другие говорят о заслугах в области демократии, международной разрядки и сближения двух систем, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Александр Сухарь.

Правление Михаила Горбачева совпало с крушением великой державы — Советского Союза. По информации политолога, мнения о фигуре первого президента СССР разнятся. Например, соратники и помощники Горбачева отмечают, что на многие события он реагировал не как политик, а как простой человек.

«В частности, когда были протесты, например в Тбилиси, или в Нагорном Карабахе, Горбачев ввел туда войска. Но, увидев, как пролилась кровь мирных граждан, был шокирован. И среагировал на это как обычный человек — свернул военные операции по подавлению протеста и отошел от решения конфликта. В будущем, в 2014 году похожим образом среагировал Янукович на Майдане», — отмечает Александр Сухарь.

По словам собеседника, другое экспертное мнение заключается в том, что серьезный государственный деятель, политик, ответственный за судьбу страны, должен порой принимать жесткие и непопулярные решения. С одной стороны, проявив человеческие качества, Горбачев подумал о жизни нескольких людей. Но с другой, он не предусмотрел гораздо более страшные последствия, которые в итоге постепенно привели к распаду Советского Союза, и возникновению напряженной ситуации в целом ряде республик.

«В итоге его „внутренний человек“ поступил, возможно, правильно. А государственный деятель полностью проиграл, причем и страну и будущее народов этой страны», — делится мнением Александр Сухарь.

Фото: Ben Sutherland/CC BY 2.0/flickr.com

Ранее RostovGazeta сообщала, что первый президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни.

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