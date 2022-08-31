«Проиграл страну и будущее»: ростовский политолог рассказал об ошибке Горбачева

«В частности, когда были протесты, например в Тбилиси, или в Нагорном Карабахе, Горбачев ввел туда войска. Но, увидев, как пролилась кровь мирных граждан, был шокирован. И среагировал на это как обычный человек — свернул военные операции по подавлению протеста и отошел от решения конфликта. В будущем, в 2014 году похожим образом среагировал Янукович на Майдане», — отмечает Александр Сухарь.