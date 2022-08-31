Ректор университета "МИСИС" Черникова рассказала о трендах приемной кампании 2022 г.

Третьим трендом является растущий запрос на персонификацию образования. На сегодняшний момент молодежь хочет принимать участие в значимых и масштабных проектах. Они хотят менять мир в лучшую сторону. Это вызов для университета. Но здесь есть все необходимое, чтобы ответить на него. Это и современные лаборатории, и талантливые преподаватели, и возможности для исследовательской работы. При этом системное взаимодействие с академическими и бизнес-партнерами помогает с успехом решать задачи персонификации. Вуз разрабатывает совместные междисциплинарные научно-образовательные проекты, которые помогают раскрывать личностный потенциал студентов и развивать их способности.