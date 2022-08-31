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Ректор университета "МИСИС" Черникова рассказала о трендах приемной кампании 2022 г.

31 августа 11:59
Фото: Пресс-служба НИТУ МИСИС
В этом году приемная кампания университета науки и технологий “МИСИС” стала самой результативной за последние десять лет, сказала ректор университета Алевтина Черникова. В который раз подтвердилось то, что сильные и хорошо подготовленные абитуриенты выбирают технические и инженерные специальности.

В этом году на некоторые направления конкурс достигал 56 человек на место. Среди самых востребованных специальностей - ИТ, материаловедение, нанотехнологии, пишет inkazan.ru.

С 2012 года средний балл ЕГЭ в НИТУ “МИСИС” увеличился на 22 балла. Он составил 89, а был 67,3. Многие абитуриенты, которые поступили в вуз, имеют индивидуальные достижения и аттестаты с отличием. На шесть процентов с прошлого года выросла доля победителей олимпиад. Она составила 22% от общего числа поступивших. В этом году среди абитуриентов есть победители нескольких олимпиад, таких как Всероссийская олимпиада школьников, олимпиады Национальной технологической инициативы, НИТУ «МИСИС зажигает звезды», акселератор SberZ.

Второй тренд приемной кампании-2022 - ранняя профнавигация. Комплексная программа профессиональной навигации создана университетом в 2012 году. Она обновляется и дополняется новыми проектами. Ежегодно количество учащихся, которые хотят принимать в ней участие, вырастает. В связи с этим в этом году втрое выросла доля выпускников совместных образовательных программ НИТУ “МИСИС” и всероссийских детских центров “Сириус”, “Орленок” и “Артек”, которые подали документы в университет МИСИС.

Третьим трендом является растущий запрос на персонификацию образования. На сегодняшний момент молодежь хочет принимать участие в значимых и масштабных проектах. Они хотят менять мир в лучшую сторону. Это вызов для университета. Но здесь есть все необходимое, чтобы ответить на него. Это и современные лаборатории, и талантливые преподаватели, и возможности для исследовательской работы. При этом системное взаимодействие с академическими и бизнес-партнерами помогает с успехом решать задачи персонификации. Вуз разрабатывает совместные междисциплинарные научно-образовательные проекты, которые помогают раскрывать личностный потенциал студентов и развивать их способности.

Активная работа со школьниками, а также сотрудничество с бизнес-партнерами помогают вузу обойтись без дополнительного набора. В ходе первой волны приема были заполнены все бюджетные места.

#Новости#Общество
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