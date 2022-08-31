Ростовские школьники рискуют остаться без тетрадей, первого звонка и очных уроков

Родители ростовских школьников негативно восприняли новости о таком формате Дня знаний. Они посчитали, что детей лишили праздника. Некоторые посетовали, что уже подготовили для своих чад нарядную школьную форму Также родители обратили внимание на то, что уже 2 сентября дети все равно пойдут в школу и будут контактировать друг с другом.