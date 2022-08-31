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Ростовские школьники рискуют остаться без тетрадей, первого звонка и очных уроков

31 августа 15:21
Фото: Правительство Ростовской области
В этом году на День знаний в ростовских школах вновь повлиял коронавирус. Так, торжественные линейки организуют только для первоклассников и выпускных классов, более того, не исключен переход на дистанционную форму обучения, а тетради стали стоить дороже.

День знаний без первого звонка

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в ростовских школах решили провести торжественные линейки 1 сентября только для первых и 11 классов. Ранее эта мера была рекомендована Роспотребнадзором.

Помимо этого, линейки будут организованы только на свежем воздухе, вне помещений школы.

Родители ростовских школьников негативно восприняли новости о таком формате Дня знаний. Они посчитали, что детей лишили праздника. Некоторые посетовали, что уже подготовили для своих чад нарядную школьную форму Также родители обратили внимание на то, что уже 2 сентября дети все равно пойдут в школу и будут контактировать друг с другом.

Снова на дистанционку?

Председатель Ростовской областной организации Общероссийского профсоюза образования Владимир Гайворонский заявил, что в зависимости от коронавирусной ситуации в образовательных учреждениях Ростова могут ввести дистанционное обучение.

Фото: Правительство Ростовской области

При этом эксперт отмечает, что школьники, их родители и учителя выступают за живое общение и преподавание на уроках. Все надеются, что дистанционки и новых ковидных ограничений получится избежать.

Миллионы на тетрадки

В Ростовстате рассказали, что в преддверии нового учебного года в регионе сильно подорожала канцелярия и одежда для школьников.

Отмечается, что родители из Ростовской области в среднем потратили на сборы мальчиков 20,9 тысяч рублей и девочек 24,8 тысячи рублей.

Особенный рост цен отмечается на канцелярские товары. Так, школьные тетради в 2022 году поднялись в цене на 36%, альбомы для рисования — на 23,9%, шариковые ручки — 24,6%, дидактические материалы — на 22,6%.

#Новости#Алина Заярная#Общество
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