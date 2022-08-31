rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовский ТРЦ «Горизонт» не смог добиться ареста счетов сети магазинов одежды Mango

31 августа 13:21
Фото: Яндекс.Карты
ТРЦ «Горизонту» отказано в аресте счетов испанской сети магазинов одежды Mango, следует из электронной картотеки дел Арбитражного суда Ростовской области.

Торгово-развлекательный центр «Горизонт» не смог добиться ареста счетов российского представительства бренда Mango ООО «Манго Раша». Напомним, в июле «Горизонт» подал иск в суд на ритейлера с требованием 3,5 миллионов рублей долга за аренду помещений и неустойку. Сам испанский бренд заявил об отказе от прямого присутствия на российском рынке в июне этого года.

«Горизонт» требовал арестовать счета ритейлера в качестве обеспечительных мер. Однако суд отказал истцу, обосновав решение тем, что тот не доказал отсутствия у ответчика денежных средств или угрозу их невыплаты.

Ранее стало известно, что ТРК «Горизонт» и «Бургер Кинг» начнут судиться с 18 октября в Ростове-на-Дону.

Материалы по теме
Ростовский ТРЦ «Горизонт» потребовал от Burger King 1,9 млн рублейТК «Горизонт» в Ростове отказался от иска на 4 млн рублей к бренду одежды Levi'sТРК «Горизонт» и «Бургер кинг» начнут судиться с 18 октября в Ростове-на-Дону
#Новости#Алина Заярная#Экономика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28