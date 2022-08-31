Ростовский ТРЦ «Горизонт» не смог добиться ареста счетов сети магазинов одежды Mango

Торгово-развлекательный центр «Горизонт» не смог добиться ареста счетов российского представительства бренда Mango ООО «Манго Раша». Напомним, в июле «Горизонт» подал иск в суд на ритейлера с требованием 3,5 миллионов рублей долга за аренду помещений и неустойку. Сам испанский бренд заявил об отказе от прямого присутствия на российском рынке в июне этого года.