Ростовский ТРЦ «Горизонт» не смог добиться ареста счетов сети магазинов одежды Mango

Торгово-развлекательный центр «Горизонт» не смог добиться ареста счетов российского представительства бренда Mango ООО «Манго Раша». Напомним, в июле «Горизонт» подал иск в суд на ритейлера с требованием 3,5 миллионов рублей долга за аренду помещений и неустойку. Сам испанский бренд заявил об отказе от прямого присутствия на российском рынке в июне этого года.
«Горизонт» требовал арестовать счета ритейлера в качестве обеспечительных мер. Однако суд отказал истцу, обосновав решение тем, что тот не доказал отсутствия у ответчика денежных средств или угрозу их невыплаты.
Ранее стало известно, что ТРК «Горизонт» и «Бургер Кинг» начнут судиться с 18 октября в Ростове-на-Дону.