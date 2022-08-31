Социологи зафиксировали 58% поддержки Госдумы со стороны россиян

В ходе исследования специалистами были проведены социологический и экспертный опросы. Соцопрос в рамках исследования состоялся методом онлайн-анкетирования пользователей соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в период с 27 июля по 3 августа 2022 года. Всего к участию в исследовании привлекли 2428 респондентов в возрасте от 18 лет. Экспертный опрос прошел 1-9 августа с участием 47 политологов, политтехнологов, социологов, политконсультантов, пишет kp.ru.
По результатам опроса выяснилось, что 58% респондентов дают работе Госдумы РФ позитивную оценку. Положительная оценка выросла на 6 процентных пунктов (п. п.) по сравнению с прошлогодними результатами такого же опроса.
Главным достижением Госдумы за последний год участники опроса назвали ужесточение ответственности за педофилию (61%), за отождествление действий СССР и фашистской Германии (39%) и за распространение фейков (37%). Также были позитивно встречены ратификация договоров с ЛНР и ДНР и расширение категории участников боевых действий (по 35%).
Высокую оценку россиян получила деятельность председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина: более половины характеризуют его работу на посту спикера как важную и значимую. Данный показатель вырос на 6 п. п. по сравнению с аналогичным опросом 2021 года. Вячеслав Володин также оказался на вершине рейтинга представителей Госдумы, которые достойны наибольшего одобрения и уважения.
Отдельный блок исследования имел отношение к взаимодействию россиян с Госдумой и доступности информации от законодателей. 79% респондентов знакомы хотя бы с одним источником информации парламента РФ. Наиболее популярными официальными источниками назвали сайт Государственной думы (+8 п. п.), парламентское телевидение «Дума ТВ» (+3 п. п.) и Telegram-канал нижней палаты. Из всех официальных СМИ обеих палат парламента максимальная узнаваемость в обществе у канала «Дума ТВ».
Адвокат, директор Института развития правового общества Дарья Гладыш высказала мнение, что показатели оценки гражданами влияния Госдумы за последний год явно выросли. Это произошло на фоне общего единения общества и роста поддержки руководства РФ после начала СВО России на Украине.