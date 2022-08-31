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«Совершил массу ошибок»: ростовчане высказались о смерти Горбачева

31 августа 04:46
Фото: pxhere
Скончался бывший президент СССР Михаил Горбачев, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях среди жителей Ростова-на-Дону, комментарии они оставляют в «ВКонтакте».

Напомним, что Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве. Причиной стала тяжелая и продолжительная болезнь.

Несмотря на возраст, для некоторых жителей Ростова это стало шоком. «Очень неожиданно», — написали горожане.

«Неоднозначной личностью он был, наверное, не тянул на назначенную должность, совершил массу ошибок, включая сухой закон не к месту. Но задам один вопрос: а кого надо было назначить преемником Андропову вместо Горбачева? Если верха состояли из одних дедов. А как надо было поднимать экономику и правильно провести перестройку?», — пишут местные жители.

«Он стал долгожителем назло всем. Прожить 91 год — это очень и очень много. Когда такие люди живут очень долго, значит есть им откуда-то свыше защита и покровительство. Многим не дано прожить такой длинный век», — заявляют пользователи.

Также они выразили соболезнования его близким.

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