«Совершил массу ошибок»: ростовчане высказались о смерти Горбачева

Напомним, что Горбачев скончался на 92-м году жизни в Москве. Причиной стала тяжелая и продолжительная болезнь.
Несмотря на возраст, для некоторых жителей Ростова это стало шоком. «Очень неожиданно», — написали горожане.
«Неоднозначной личностью он был, наверное, не тянул на назначенную должность, совершил массу ошибок, включая сухой закон не к месту. Но задам один вопрос: а кого надо было назначить преемником Андропову вместо Горбачева? Если верха состояли из одних дедов. А как надо было поднимать экономику и правильно провести перестройку?», — пишут местные жители.
«Он стал долгожителем назло всем. Прожить 91 год — это очень и очень много. Когда такие люди живут очень долго, значит есть им откуда-то свыше защита и покровительство. Многим не дано прожить такой длинный век», — заявляют пользователи.
Также они выразили соболезнования его близким.