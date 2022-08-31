«Совершил массу ошибок»: ростовчане высказались о смерти Горбачева

«Неоднозначной личностью он был, наверное, не тянул на назначенную должность, совершил массу ошибок, включая сухой закон не к месту. Но задам один вопрос: а кого надо было назначить преемником Андропову вместо Горбачева? Если верха состояли из одних дедов. А как надо было поднимать экономику и правильно провести перестройку?», — пишут местные жители.