Союз операторов наружной рекламы поддержит детей Донбасса

«Многие рекламные компании изъявили желание принять участие в сборе вещей. Операторы союза не раз были в Донбассе с различными гуманитарными миссиями. Мы планируем очередную поездку в начале сентября. Мы понимаем, насколько важно и значимо поддержать детей в начале нового учебного года», – сказал один из основателей Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин.