Союз операторов наружной рекламы поддержит детей Донбасса

Организаторы акции призывают отечественных коммерсантов присоединиться к сбору вещей первой необходимости, игрушек, книг, канцелярских товаров, детского питания, подгузников и прочих товаров для детей, сообщает rg.ru.
По словам главы Союза женщин России Екатерины Лаховой, нынешнюю общественную, политическую и экономическую обстановку можно охарактеризовать как сложную. Российское общество должно объединиться. В настоящее время очень важно, чтобы Российская Федерация оставалась стабильной, сильной, нравственной, здоровой и процветающей. В Союзе женщин России рады партнерству с Союзом операторов наружной рекламы. Организация высоко ценит свою социально значимую миссию.
В российских мегаполисах на прошлой неделе появились баннеры, рекламирующие акцию. Более 2000 цифровых конструкций в 37 регионах. Операторы наружной рекламы согласились на собственных рекламных конструкциях разного формата публиковать данные об общественной инициативе более чем в 40 российских регионах.
Президент Союза операторов наружной рекламы Евгения Волгина относит наружную рекламу к одному из самых лучших по охвату аудитории способов продвижения рекламных кампаний и поддержке социальных инициатив. Сбор помощи для детей из Донбасса перед первым сентября является первой крупной объединенной акцией, проводимой по всей стране.
«Многие рекламные компании изъявили желание принять участие в сборе вещей. Операторы союза не раз были в Донбассе с различными гуманитарными миссиями. Мы планируем очередную поездку в начале сентября. Мы понимаем, насколько важно и значимо поддержать детей в начале нового учебного года», – сказал один из основателей Союза операторов наружной рекламы Илья Фомин.
Союз женщин России и Союз операторов наружной рекламы заключили договор о взаимодействии. Цель документа - наладить безвозмездное партнерское сотрудничество, направленное на решение важнейших социально-экономических и гуманитарных задач. Речь идет о создании духовных, нравственных и культурных ценностей, улучшении социального положения женщин, несовершеннолетних и семей в государстве.