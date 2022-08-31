Стало известно, как россияне отдыхают в 2023 году

Нерабочими будут 23, 24, 25, 26 февраля и 8 марта. Майские праздники россияне будут отмечать в два приема: с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Далее последуют выходные с 10 по 12 июня, а затем — с 4 по 6 ноября. А День народного единства, который празднуется 4 ноября, в 2023 году приходится на пятницу. Так что жители РФ будут отмечать эту торжественную дату целых три выходных дня — с 4 по 6 ноября.