«Статья затратная, а денег мало»: эксперт рассказал о проблемах образования в Ростове

Какие нововведения ожидают учеников ростовских школ в сентябре, что будет с высшим образованием, и какие пробелы в системе образования Ростова необходимо восполнять — рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta Председатель Ростовской областной организации Общероссийского Профсоюза образования Владимир Гайворонский.
Владимир Геннадьевич, что принципиально нового принесут в систему образования ФГОС третьего поколения?
Новые федеральные стандарты полностью изменят концепцию образования. Теперь образование подразумевает собой единство учебной и воспитательной деятельности. Также, оно должно обеспечить формирование устойчивой функциональной грамотности, то есть дать способность ученику решать различные жизненные задачи.
С нового учебного года во всех ростовских школах запускается цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». Это классные часы по вопросам исторического просвещения, и занятия, посвященные выдающимся деятелям, экологическим вопросам.
В плане воспитательной работы, каждая учебная неделя будет начинаться с торжественной линейки. На ней будет исполняться гимн России, и осуществляться подъем государственного флага.
Многие родители переживают о введении дистанционного обучения. Насколько это возможно?
Этот вопрос полностью зависит от эпидемиологической обстановки. Конечно же, большинство и учеников, и педагогов, и родителей выступают за живой контакт на уроках. Мы надеемся, что строгих ограничений уже не будет, соответственно, и временного перехода на дистанционное обучение удастся избежать.
В начале лета активно обсуждался вопрос о выходе из Болонской системы образования. Что сегодня приходит на смену?
Сейчас мы находимся на переходном этапе. В системе высшего образования еще остаются элементы Болонской системы — бакалавриат и магистратура. Донские вузы выполнили набор студентов на подготовку по данным направлениям, которые понятны иностранным обучающимся, и они пришли к нам. Но уже заметно, что государство стало расширять специалитет, причем по ключевым направлениям подготовки инженерных кадров, кадров для здравоохранения. Думаю, что для ребят, планирующих вести научно-исследовательскую работу, магистратура также останется. Но при этом продолжится расширение программ специалитета, ориентированных на внутренний рынок труда.
Справятся ли донские школы с увеличением в этом году числа учеников из-за беженцев ЛДНР?
Наполняемость в школах везде разная. И если в Ростове-на-Дону с этим сложнее, то в сельских территориях наоборот, некоторые школы не заполнены. Поэтому при грамотном распределении учащихся из Луганской и Донецкой Народных Республик по территории региона вполне можно избежать сверхнагрузок на педагогов, переполнения классов и введения вторых смен. Никаких проблем в этом я не вижу.
Какие проблемы существуют сегодня в системе образования Ростова?
Из-за не высокого уровня заработной платы в системе образования, ключевым вопросом остается повышение материальной привлекательности профессии педагога. Введение новой системы оплаты труда в прошлом году — это первый шаг. Но за ним мы с нетерпением ждем следующих.
Заработок молодого педагога составляет порядка 20 тысяч рублей. Сюда входит оплата ставки, доплата 10% молодому специалисту и доплата за классное руководство.
При увеличении нагрузки, доплатах за выслугу лет и компенсационных выплатах получается больше. Средняя заработная плата учителя в Ростовской области соответствует майским указам Президента, близка с 33-34 тысячам. Но опять же, столько получают далеко не многие. Эта сумма достигается только за счет переработок. Причем сознательных переработок, на которые идут сами учителя для того, чтобы их доход позволял оплачивать счета и жить.
Но такой заработок присущ в Ростове специалистам многих профессий…
Да, есть и более скромные заработные платы у руководителей образовательных организаций, у библиотекарей, у некоторых представителей экономического блога — бухгалтеров. Но хоть образование в Ростовской области является одной из самых затратных статей бюджета, средств на заработную плату все равно не достаточно.
Будущий 2023 год Президент России объявил Годом педагога и наставника. И мы ждем от него дальнейшего совершенствования заработной платы и последующего повышения социального статуса учителя.
Ведь отток кадров в столицу, к сожалению, продолжается. И причиной тому являются более привлекательные условия труда и региональные доплаты, которые есть в Москве. Также мы наблюдаем сегодня и уход квалифицированных кадров в другие отрасли, в коммерцию.
Но надо понимать, что на подготовку новых кадров, их адаптации и закрепления потребуется несколько лет. Поэтому призываю беречь тех, кто уже с нами. Пусть это не молодые, но опытные педагоги. А в свете последних событий в стране и мире, воспитание и образование приобретает важнейшую государственную ценность. Это действительно вклад в будущее нашей страны, в новое поколение. Так давайте же создадим людям важнейшей государственной профессии настоящую государственную заботу и поддержку!
Какой именно, на Ваш взгляд, должна быть забота?
Например, в период пандемии и проблем со здоровьем, которые проявлялись впоследствии, многие педагоги пенсионного и предпенсионного возраста ушли на заслуженный отдых. И их уход можно было минимизировать. Для этого следовало бы внедрить программу льготного или бесплатного санаторно-курортного лечения и оздоровления педагогических кадров. На этот счет у нас есть предложения к властям. Да, это опять «про деньги», но за счет таких программ можно было бы поддержать не только учителей, но и региональные здравницы, которые выживают в условиях сильнейшей конкуренции.
Привлечение молодых специалистов в профессию и закрепление кадров позволит решить «учительская ипотека». Только не декларация, а реальные меры. Например, жилищные кредиты под 1% на весь период пока человек трудиться педагогом.
Существующая программа «Земский учитель», на мой взгляд, хороший проект, но это «капля в море». За три года ее реализации несколько десятков учителей получили выплату в один миллион рублей, заключили долгосрочный трудовой договор и переехали на село. Но для реального эффекта таких ставок должно быть хотя бы несколько сотен.
Беседовала Дарья Демидова