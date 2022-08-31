«Статья затратная, а денег мало»: эксперт рассказал о проблемах образования в Ростове

Например, в период пандемии и проблем со здоровьем, которые проявлялись впоследствии, многие педагоги пенсионного и предпенсионного возраста ушли на заслуженный отдых. И их уход можно было минимизировать. Для этого следовало бы внедрить программу льготного или бесплатного санаторно-курортного лечения и оздоровления педагогических кадров. На этот счет у нас есть предложения к властям. Да, это опять «про деньги», но за счет таких программ можно было бы поддержать не только учителей, но и региональные здравницы, которые выживают в условиях сильнейшей конкуренции.