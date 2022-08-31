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Уроки по аэродинамике и баллистике: в школе Ростова откроются космические классы

31 августа 15:18
Фото: telegram-канал Алексея Логвиненко
В школе Ростова-на-Дону с 1 сентября откроются первые в области космические классы, информация об этом появилась на сайте городской администрации.

С нового учебного года в ростовской школе No60 откроются первые в регионе космические классы. В их организации участвовал в том числе и Роскосмос.

Всего таких классов будет два: один с пятиклассниками, другойс десятиклассниками. Дети будут углубленно учить математику, физику, информатику, изучат практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полета, применению одноплатных компьютеров в космической мехатронике.

Городские власти надеются, что направление обучения окажется востребованным для ребят, и они смогут добиться больших успехов.

Ранее RostovGazeta рассказала, будет ли дистанционное обучение в школах Ростова в 2022 году.

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#Новости#Алина Заярная#Город
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