Уроки по аэродинамике и баллистике: в школе Ростова откроются космические классы

Всего таких классов будет два: один с пятиклассниками, другой — с десятиклассниками. Дети будут углубленно учить математику, физику, информатику, изучат практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полета, применению одноплатных компьютеров в космической мехатронике.