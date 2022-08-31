Уроки по аэродинамике и баллистике: в школе Ростова откроются космические классы

С нового учебного года в ростовской школе No60 откроются первые в регионе космические классы. В их организации участвовал в том числе и Роскосмос.
Всего таких классов будет два: один с пятиклассниками, другой — с десятиклассниками. Дети будут углубленно учить математику, физику, информатику, изучат практико-ориентированные курсы по аэродинамике и баллистике, геоинформатике, навигации, механике космического полета, применению одноплатных компьютеров в космической мехатронике.
Городские власти надеются, что направление обучения окажется востребованным для ребят, и они смогут добиться больших успехов.