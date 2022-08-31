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В Ростове-на-Дону бывшего военного объявили в розыск после отъезда на Украину

31 августа 10:18
Фото: Министерство обороны РФ
В Ростове-на-Дону объявили в розыск сержанта запаса, который стал фигурантом уголовного дела и скрылся, пишет «Коммерсант».

Бывшего военного обвинили в мошенничестве и теперь его заочно арестовали. Издание, ссылаясь на его адвокатов пишет, что он не приходил на заседания суда, так как якобы участвует в спецоперации на Украине. Из-за пропусков его объявили в розыск.

«Мужчине вменяют совершение мошенничества в сфере жилья в особо крупном размере. Суд начал рассматривать дело в конце минувшего года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что 50-летний фигурант пропустил два последних заседания. Издание пишет, что военному прокурору Южного военного округа поручили разыскать обвиняемого.

По некоторым данным, бывший военный не уведомил суд о причинах неявки.

Комментариев официальных ведомств по этому инциденту не поступало. Информация уточняется.

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