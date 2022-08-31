В Ростове-на-Дону бывшего военного объявили в розыск после отъезда на Украину

Бывшего военного обвинили в мошенничестве и теперь его заочно арестовали. Издание, ссылаясь на его адвокатов пишет, что он не приходил на заседания суда, так как якобы участвует в спецоперации на Украине. Из-за пропусков его объявили в розыск.