rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове приставам пришлось сдерживать разъяренного дебошира прямо в зале суда

31 августа 17:26
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростове приставы были вынуждены скрутить дебошира прямо во время заседаний суда, сообщает Федеральная служба судебных приставов по региону.

В Ростове приставы были вынуждены скрутить дебошира прямо во время заседаний суда, сообщает Федеральная служба судебных приставов по региону.

29 августа во время заседания Ленинского районного суда Ростова произошло происшествие. Один из участников не согласился с процедурой проведения судебного заседания и начал дебоширить.

Приставы неоднократно предупреждали его о последствиях такого поведения, однако мужчина не унимался. В результате приставам ничего не оставалось, как скрутить буяна и вывести из зала суда. На нарушителя был составлен протокол об административном нарушении, а сам виновник происшествия передан сотрудникам полиции.

Отмечается, что приставы были по возможности максимально деликатны с дебоширом, никакой вред его здоровью нанесен не был.

Ранее судебные приставы заставили ростовчанина погасить 80 штрафов только под угрозой конфискации авто.

Материалы по теме
Спортсмен-подросток убил дебошира в Новочеркасске из-за пьянстваТроих дебоширов из Чебоксар сняли с поезда в РостовеВ Ростове сотрудники Росгвардии задержали несколько дебоширов
#Новости#Виктория Прутковская#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28