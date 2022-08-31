В Ростове приставам пришлось сдерживать разъяренного дебошира прямо в зале суда

В Ростове приставы были вынуждены скрутить дебошира прямо во время заседаний суда, сообщает Федеральная служба судебных приставов по региону.
29 августа во время заседания Ленинского районного суда Ростова произошло происшествие. Один из участников не согласился с процедурой проведения судебного заседания и начал дебоширить.
Приставы неоднократно предупреждали его о последствиях такого поведения, однако мужчина не унимался. В результате приставам ничего не оставалось, как скрутить буяна и вывести из зала суда. На нарушителя был составлен протокол об административном нарушении, а сам виновник происшествия передан сотрудникам полиции.
Отмечается, что приставы были по возможности максимально деликатны с дебоширом, никакой вред его здоровью нанесен не был.
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