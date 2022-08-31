В Ростове приставам пришлось сдерживать разъяренного дебошира прямо в зале суда

Приставы неоднократно предупреждали его о последствиях такого поведения, однако мужчина не унимался. В результате приставам ничего не оставалось, как скрутить буяна и вывести из зала суда. На нарушителя был составлен протокол об административном нарушении, а сам виновник происшествия передан сотрудникам полиции.