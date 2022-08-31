В Ростовской области четыре человека отравились вяленой рыбой, один из них скончался

Случаи заболевания зарегистрировали в Азове, донской столице и Орловском районе. Помощь медиков потребовалась четырем пациентам, но одного спасти не удалось.
Во всех случаях причиной оказалась вяленая рыба, которую сделали в домашних условиях. Местных жителей просят употреблять подобную продукцию только промышленного приготовления.
Также не стоит покупать консервы с рук или на стихийных рынках. Перед тем как есть консервированные продукты их лучше прокипятить.
Местным жителям напомнили, что в подобных случаях нельзя заниматься самолечением.