rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростовской области четыре человека отравились вяленой рыбой, один из них скончался

31 августа 14:01
Фото: Pixabay
С начала года в Ростовской области выявили четыре случая ботулизма, один из которых завершился летальным исходом, заявили в управлении Роспотребнадзора.

Случаи заболевания зарегистрировали в Азове, донской столице и Орловском районе. Помощь медиков потребовалась четырем пациентам, но одного спасти не удалось.

Во всех случаях причиной оказалась вяленая рыба, которую сделали в домашних условиях. Местных жителей просят употреблять подобную продукцию только промышленного приготовления.

Также не стоит покупать консервы с рук или на стихийных рынках. Перед тем как есть консервированные продукты их лучше прокипятить.

Местным жителям напомнили, что в подобных случаях нельзя заниматься самолечением.

Ранее двое жителей Ростовской области получили отравление, наевшись ядовитых грибов.

Материалы по теме
«По заоблачным ценам и с отравой»: ростовчане высказали о креветках с мышьякомРостовский микробиолог советует, как выбрать арбуз и не отравиться.В Ростовской области жителей и пчел едва не отравили из-за тайной химобработки полей
#Новости#Илья Протвинов#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28