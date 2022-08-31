В Ростовской области не исключили перевод школьников на дистанционку в 2022 году

Собеседник не исключает, что при развитии неблагоприятной ситуации с COVID-19 ростовских школьников могут перевести на дистанционное обучение.
«Многие ученики, родители, педагоги выступают за живое общение на уроках. Мы надеемся, что строгих ограничений уже не будет, и временного перехода на дистанционку тоже не произойдет», — отмечает Владимир Гайворонский.
Ранее губернатор Ростовской области отметил, что никаких ограничений в преддверии нового учебного года не вводилось. Все мероприятия в День знаний пройдут, как положено, в обычном режиме. Однако правила санитарной безопасности игнорировать не следует.
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