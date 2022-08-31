В Ростовской области пропавший пенсионер въехал на машине в канаву и утонул

В Ростовской области мертвым найден 79-летний житель Семикаракорского района Гиви Надерашвили. 29 августа он был объявлен в розыск. В тот злополучный день мужчина на авто отправился в хутор Чебачий, чтобы навестить жену, попавшую в больницу. Однако туда он так и не доехал.
Родственники Надерашвили сразу забили тревогу. Через два дня машину с пенсионером обнаружили в канаве недалеко от хутора. Вероятно, мужчина не справился с управлением, перевернулся и угодил в воду. Выбраться из машины у него не вышло, в результате чего он утонул.
Ранее в Ростовской области пенсионер погиб в ДТП с грузовиком. Трагедия произошла на автодороге «Ростов — Азов». 67-летний водитель ВАЗ-2107 врезался в «КамАЗ», остановившийся на полосе разгона. Удар был настолько сильным, что пенсионер скончался на месте до приезда медиков.