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В Ростовской области пропавший пенсионер въехал на машине в канаву и утонул

31 августа 17:06
Фото: 1mediainvest.ru
В Ростовской области нашли мертвым пенсионера, объявленного на днях в розыск, он попал в ДТП и утонул, пишет Donday.

В Ростовской области мертвым найден 79-летний житель Семикаракорского района Гиви Надерашвили. 29 августа он был объявлен в розыск. В тот злополучный день мужчина на авто отправился в хутор Чебачий, чтобы навестить жену, попавшую в больницу. Однако туда он так и не доехал.

Родственники Надерашвили сразу забили тревогу. Через два дня машину с пенсионером обнаружили в канаве недалеко от хутора. Вероятно, мужчина не справился с управлением, перевернулся и угодил в воду. Выбраться из машины у него не вышло, в результате чего он утонул.

Ранее в Ростовской области пенсионер погиб в ДТП с грузовиком. Трагедия произошла на автодороге «Ростов — Азов». 67-летний водитель ВАЗ-2107 врезался в «КамАЗ», остановившийся на полосе разгона. Удар был настолько сильным, что пенсионер скончался на месте до приезда медиков.

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