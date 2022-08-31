В Ростовской области пропавший пенсионер въехал на машине в канаву и утонул

В Ростовской области мертвым найден 79-летний житель Семикаракорского района Гиви Надерашвили. 29 августа он был объявлен в розыск. В тот злополучный день мужчина на авто отправился в хутор Чебачий, чтобы навестить жену, попавшую в больницу. Однако туда он так и не доехал.