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Во Владивостоке откроется после капитального ремонта краевой театр молодежи

31 августа 08:51
Фото: pxhere.com
Читкой пьесы «Вадик поет свою музыку» стартует новый сезон в Приморском краевом драматическом театре молодежи. Спектакль состоится девятого сентября во Владивостоке. В театре завершили капитальный ремонт. Работы велись в рамках национального проекта «Культура».

Приморский краевой драматический театр молодежи внесен в федеральный проект по сохранению объектов культурного наследия. Он стал преемником одного из первых краевых театров. Здесь имеется в виду Приморский краевой театр юного зрителя имени Ленинского комсомола, который возвели в 1950 году. Об этом информирует vostokmedia.com.

Руководитель театра Игорь Селезнев сообщил, что капремонт включал в себя починку крыши задания. Реставраторы частично отремонтировали фасад строения. В учреждении культуры появилась новая сцена. Специалисты заменили верхнюю, нижнюю механику и полетное устройство. Помимо этого, была полностью обновлена световая и звуковая аппаратура. На ремонт потратили 47 миллионов рублей. Деньги пришли из Москвы.

Ремонт длился с апреля по август текущего года. Из казны Приморского края направили свыше трех миллионов рублей на облагораживание внутреннего двора театра. Там появилась ливневая канализация и асфальтовое покрытие.

По словам министра культуры и архивного дела Приморья Елены Бронниковой, в нынешнем году по нацпроекту «Культура» на возведение, реконструкцию, ремонт и оснащение учреждений культуры в регионе предусмотрено 590 миллионов рублей. 45% этих денег придет из федеральной казны, а 55% – краевого бюджета.

Глава компании-подрядчика Ольга Староверова сообщила, что сложнее всего было доставить оборудование, так как ремонт проходил в период санкционного давления. Работы завершили в срок. Все сделано качественно.

Добавим, что обеспечение доступности культурных событий входит в число основных задач национального проекта «Культура». В Российской Федерации его реализуют по распоряжению президента Владимира Путина с 2019 года.

#Новости#Общество
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