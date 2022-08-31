Во Владивостоке откроется после капитального ремонта краевой театр молодежи

Приморский краевой драматический театр молодежи внесен в федеральный проект по сохранению объектов культурного наследия. Он стал преемником одного из первых краевых театров. Здесь имеется в виду Приморский краевой театр юного зрителя имени Ленинского комсомола, который возвели в 1950 году. Об этом информирует vostokmedia.com.