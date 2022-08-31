Wink открывает осень премьерными кинопоказами

«Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября) — китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях. Начало 1950-х. Опасаясь приближения американских войск, Китай вступает в корейскую войну. Здесь тоже главная сюжетная линия выстраивается вокруг двух братьев, участников одного из главных эпизодов войны — битвы при Чосинском водохранилище. Во втором фильме показано сражение за мост «Водяные ворота» на перевале Фунчалин. «Битва на озере», ставшая лидером за всю историю китайского кинопроката, собрала 900 миллионов долларов (при бюджете 200 миллионов долларов).