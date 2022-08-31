Wink открывает осень премьерными кинопоказами

Зубодробительный китайский боевик, новогодняя казахстанская комедия, новая южнокорейская драма, а также фильмы и сериалы из других стран – прекрасный повод расширить кругозор и лучше понять восточные традиции.
Российская военно-морская комедия «Нахимовцы»(12+) – это занятная история о двух братьях-близнецах (их сыграли реальные близнецы — Даниил и Никита Ходуновы) из семьи потомственных моряков. Отец мечтает, что дети продолжат семейную династию и поступят в Нахимовское училище. Но мальчиков привлекают легкие деньги, веселье и плохая компания. Спасательный круг им кинут взрослые моряки (Сергей Гармаш и Андрей Мерзликин) и родное училище. Понаблюдать за судьбой нахимовцев можно будет в Wink с 8 сентября.
«Битва на озере» (18+, с 15 сентября) и «Битва на озере 2» (18+, с 22 сентября) — китайские эпические военные кинофильмы, основанные на реальных событиях. Начало 1950-х. Опасаясь приближения американских войск, Китай вступает в корейскую войну. Здесь тоже главная сюжетная линия выстраивается вокруг двух братьев, участников одного из главных эпизодов войны — битвы при Чосинском водохранилище. Во втором фильме показано сражение за мост «Водяные ворота» на перевале Фунчалин. «Битва на озере», ставшая лидером за всю историю китайского кинопроката, собрала 900 миллионов долларов (при бюджете 200 миллионов долларов).
«Папа поневоле» (6+). Название фильма уже говорит, что будет весело. Снятая в Казахстане семейная новогодняя комедия открывает совершенно иной взгляд на самый любимый праздник. 31 декабря главный герой, пытаясь скрыться от полиции, попадает в незнакомую квартиру, где двое шустрых ребят как раз загадали желание – чтобы в их семье появился папа. Смотреть за приключениями папы поневоле и его случайными детьми можно с 15 сентября.
Тему семейного кино продолжает мультфильм «Пёс-самурай и город кошек» (6+). Главный герой этой комедийной анимационной ленты – бравый пес Хэнк – хочет добиться славы, став великим воином-самураем. Но в городе кошек его никто не воспринимает всерьез, пока однажды в город не приходит страшная беда в виде пушистых ниндзя. Вся надежда только на Хэнка. Кто победит в великой битве зрители смогут узнать, начиная с 15 сентября.
Премьера российского кинофильма «Огород» (18+) совсем недавно была очень тепло воспринята зрителями Московского международного кинофестиваля. Далеко от Москвы живут обычной жизнью две сестры: старшая Зоя (Валентина Теличкина) и младшая Эллу (Ольга Лапшина). У Зои развивается роман в санатории для сердечников (дебют в кино курского артиста Юрия Кутафина). И все-таки главным героем фильма по задумке режиссера Ларисы Садиловой стала провинция — добрая, смешная, не идеализированная. В других ролях — Раиса Рязанова, Мария Семенова, Анна Денежкина. «Огород» будет доступен в Wink c 22 сентября.
Ярким контрастом на этом фоне станет британская криминальная драма «Беспредельщики» (18+), которую можно посмотреть в Wink с 22 сентября. В 1960-е эмигранты-киприоты лихо спускали все свои деньги на покер в лондонском клубе «Беспредельщики». Из-за неосторожного поступка три приятеля становятся мишенью жестокого «коллектора» Уилларда Греба (Винни Джонс). Конечно же, здесь не обошлось без любовной истории и красотки, которая в итоге сорвет крупный куш.
«Достучаться до небес» (18+), с 1 сентября этот легендарный немецкий фильм можно будет посмотреть в Wink. В одной больничной палате со смертельным диагнозом встречаются две абсолютные противоположности — тихоня Руди (Ян Йозеф Лиферс) и разгильдяй Мартин (Тиль Швайгер). Предчувствуя неминуемый конец, они решают оторваться по полной — угнать машину с деньгами, отправиться на море, напиться текилы… А скоро в Wink появится эксклюзивная версия «Достучаться до небес» — в правильном переводе Дмитрия Пучкова (Гоблина).
16-серийный корейский сериал «Единственный» (16+) неожиданно объединил в хосписе трех неизлечимо больных женщин, которые (пока живы) хотят избавиться от одного плохого человека. Как вдруг появляется тот самый единственный, встречи с которым стоило ждать всю жизнь. В детективной мелодраме задействованы красивые актеры, стильные интерьеры и идеальные пейзажи. И, конечно же, притягательный национальный колорит.
И наконец, долгожданные премьеры сериалов. 2 сентября Wink начнет показ нашумевшего медицинско-драматического сериала «Нулевой пациент» (18+), снятого на основе событий в Калмыкии в 1988 году. А 9 сентября стартует молодежная драма о правонарушителях в экстремальных условиях «Стая» (18+).10 сентября станут доступны первые серии мистического приморского детектива «Русалки» (16+). А многочисленные поклонники сериала «Рассказ служанки» (18+, по подписке more.tv) с нетерпением ждут 15 сентября, чтобы приступить к просмотру пятого сезона.
(Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей).