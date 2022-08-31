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Жесткая посадка Ми-8 в ХМАО стала основанием для уголовного дела

31 августа 09:42
29 августа Ми-8 жестко приземлился, совершая полет по маршруту Горноправдинск — Мултановское месторождение.

При посадке пострадал не только сам летательный аппарат, но и люди, находившиеся на борту. Перелет совершали семь человек, из них у двоих — сильные травмы, их экстренно госпитализировали в центральную больницу Сургута. Об этом пишет 360tv.ru.

По факту инцидента открыто уголовное дело, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Предварительные причины ЧП — техническая неисправность и ошибки в управлении летательным средством.

В данный момент ведется следствие. Специалисты опрашивают очевидцев аварии, выясняют техническое состояние вертолета, сроки его техосмотров, медкарту пилота и пр.

#Новости#Происшествия
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