rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жительница Ростовской области хотела продать свадебное платье, а потеряла все деньги

31 августа 17:30
Фото: pxhere.com
Жительница Ростовской области планировала продать свадебное платье, но вместо этого потеряла все сбережения, сообщает МВД России по региону.

35-летняя жительница Миллерово выставила на популярном сайте свободных объявлений информацию о продаже своего свадебного платья. Вскоре ей написал желающий приобрести вещь и предложил перейти для дальнейшего общения в один из мессенджеров. Там он отправил женщине ссылку, чтобы она ввела данные своей банковской карты, куда якобы должны были поступить деньги за покупку платья. Однако вместо этого с карты незадачливой продавщицы мошенники списали порядка 115 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, недавно стало известно, что банки могут заставить возмещать клиентам украденные мошенниками деньги.

Материалы по теме
Телефонный мошенник уговорил ростовчанку взять кредит на 1,5 млн рубБолее миллиона рублей перевела телефонному мошеннику пенсионерка из РостоваБанки могут заставить возмещать клиентам украденные мошенниками деньги
#Новости#Алина Заярная#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28