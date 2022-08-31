Жительница Ростовской области хотела продать свадебное платье, а потеряла все деньги

35-летняя жительница Миллерово выставила на популярном сайте свободных объявлений информацию о продаже своего свадебного платья. Вскоре ей написал желающий приобрести вещь и предложил перейти для дальнейшего общения в один из мессенджеров. Там он отправил женщине ссылку, чтобы она ввела данные своей банковской карты, куда якобы должны были поступить деньги за покупку платья. Однако вместо этого с карты незадачливой продавщицы мошенники списали порядка 115 тысяч рублей.