Антон Зиньковский рассказал, как "Спартаку" следует реагировать на поражения

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на клубную пресс-службу красно-белых, молодой полузащитник команды считает, что после поражения лучшим средством для возвращения команды на победный путь может быть только новая победная серия длительностью не менее той, которую удалось продемонстрировать до неудачи. Добавим, что в шестом туре чемпионата России "Спартак" проиграл "Динамо" в столичном дерби. Это поражение стало первым для команды Гильермо Абаскаля в сезоне после матча за Суперкубок России с "Зенитом". Однако уже неделю спустя "Спартак" смог реабилитироваться в Воронеже, разгромив "Факел" со счетом 4:1.