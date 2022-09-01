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«Бред полнейший с этим Fan ID»: ростовчане назвали причину бед футбола

1 сентября 05:16
Фото: pxhere
Футбольный матч между командами «Ростов» и «Динамо», на котором не нужен был Fan ID, посетили 28,9 тысячи человек, поэтому фанаты потребовали отменить эту систему, сообщили они в соцсетях.

Ранее на стадионе «Ростов-Арена» складывалась низкая посещаемость с введение Fan ID. В этой системе должны регистрироваться фанаты и игроки.

Тренер «Ростова» Валерий Карпин говорил, что из-за нее люди перестали ходить на футбол. Глава Минспорта региона Самвел Аракелян утверждал, что виновата пандемия.

Прошлый матч без Fan ID смог собрать большое количество болельщиков. Сами они попросили отменить эту систему.

«Fan ID нужно отменять», — пишут фанаты.

«Это бред полнейший с этим Fan ID. Что и требовалось доказать», — заявляют ростовчане.

Другие поинтересовались, что теперь скажут чиновники. А некоторые посчитали, что систему убирать не надо, так как в городе теперь нет пробок во время футбола.

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