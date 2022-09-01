Донские полицейские вернули 600 тысяч рублей жертве ограбления на Темернике

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть Отдела полиции № 6 УМВД России Ростова обратился батайчанин, ставший жертвой ограбления на Темернике.
Мужчина заявил, что на него напали двое неизвестных, которые распылили ему в лицо газовый баллончик и украли сумку с наличными средствами на сумму в 600 тысяч рублей.
Оперативники немедленно выехали на место происшествия, выяснили, на каком автомобиле уехали грабители, и разослали ориентировку другим подразделениям полиции.
В этот же день рядом с Новошахтинском инспекторы ДПС заметили автомобиль, подходящий под описание. Водитель Daewoo Nexia отказался остановиться, после чего полиция начала погоню за нарушителями.
В итоге инспекторы произвели задержание четверых новошахтинцев, двое из них уже имели судимости за кражу и нанесение вреда здоровью.
Всех фигурантов дела доставили в Ростов-на-Дону, а похищенные деньги вернули потерпевшему. Решается вопрос о возбуждении против новошахтинцев уголовного дела.