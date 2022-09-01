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Донские полицейские вернули 600 тысяч рублей жертве ограбления на Темернике

1 сентября 18:04
Фото: Unsplash
В Ростовской области полиция задержала грабителей, напавших на мужчину с газовым баллончиком, об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В ведомстве рассказали, что в дежурную часть Отдела полиции № 6 УМВД России Ростова обратился батайчанин, ставший жертвой ограбления на Темернике.

Мужчина заявил, что на него напали двое неизвестных, которые распылили ему в лицо газовый баллончик и украли сумку с наличными средствами на сумму в 600 тысяч рублей.

Оперативники немедленно выехали на место происшествия, выяснили, на каком автомобиле уехали грабители, и разослали ориентировку другим подразделениям полиции.

В этот же день рядом с Новошахтинском инспекторы ДПС заметили автомобиль, подходящий под описание. Водитель Daewoo Nexia отказался остановиться, после чего полиция начала погоню за нарушителями.

В итоге инспекторы произвели задержание четверых новошахтинцев, двое из них уже имели судимости за кражу и нанесение вреда здоровью.

Всех фигурантов дела доставили в Ростов-на-Дону, а похищенные деньги вернули потерпевшему. Решается вопрос о возбуждении против новошахтинцев уголовного дела.

Ранее в Ростове объявили план «Перехват» из-за ограбления у торгового центра.

#Желтые новости#Диана Троянская
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