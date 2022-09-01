Электричка вместо свалки: урбанист Зайцев предложил проложить в Ростове новый маршрут

Как напомнил Артемий Зайцев, в июне министерство транспорта Ростовской области доложило губернатору о том, что городской электричкой за 2021 год воспользовались 220 тысяч человек. А это примерно 600 человек в день.
При этом ранее городская администрация предложила жителям Ростова сами по результату опроса решить, нужна ли остановка электрички возле свалки на Западном.
«И нам стало понятно, что мы развивается совершенно не туда. Нужно строить новые железнодорожные ветки. Реальнее всего обеспечить скоростным транспортом Левенцовку и район старого аэропорта», – говорит Зайцев.
Урбанист добавляет, что уже через 10-15 лет вдоль железной дороги от Левенцовки до Красного Аксая будет жить около 450 тысяч человек.
«Этого вполне достаточно, чтобы в пиковое время перекрывать движение для транзитных поездов, и запускать городскую электричку в режиме наземного метро», – заявил Артемий Зайцев.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове собираются изъять 7 участков под строительство дороги на Театральном спуске.