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ФК «Ростов» обыграл московское «Динамо» при 29 тысячах болельщиков на стадионе

1 сентября 04:36
Фото: pxhere
Футбольному клубу «Ростов» удалось одержать победу в матче против «Динамо».

Игра состоялась в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Матч завершился с результатом 2:0 в пользу ростовчан.

Оба гола во встрече забил Егор Голенков. Первый мяч залетел в ворота «Динамо» на 23-й минуте во время пенальти.

Через 20 минут игрок забил мяч с углового. Футболистам «Динамо» отыграться не удалось.

Матч посетили 28,9 тысячи человек, так как фанатам не нужно было регистрироваться в Fan ID. Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин и другие игроки заявляли, что эта система является причиной низкой посещаемости стадиона.

Глава Минспорта региона Самвел Аракелян говорил, что причина в пандемии.

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