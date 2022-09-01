ФК «Ростов» обыграл московское «Динамо» при 29 тысячах болельщиков на стадионе

Игра состоялась в рамках первого тура группового этапа Кубка России. Матч завершился с результатом 2:0 в пользу ростовчан.
Оба гола во встрече забил Егор Голенков. Первый мяч залетел в ворота «Динамо» на 23-й минуте во время пенальти.
Через 20 минут игрок забил мяч с углового. Футболистам «Динамо» отыграться не удалось.
Матч посетили 28,9 тысячи человек, так как фанатам не нужно было регистрироваться в Fan ID. Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин и другие игроки заявляли, что эта система является причиной низкой посещаемости стадиона.
Глава Минспорта региона Самвел Аракелян говорил, что причина в пандемии.