Глава РЭО Буцаев: На Кубани и в Крыму запретят одноразовую пластиковую посуду

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, Крым и Краснодарский край являются курортными регионами, и если местные жители могут бережно относиться к своему дому, то туристы относятся к чистоте менее ответственно. Поэтому, считает он, целесообразно выбрать эти регионы в качестве пилотных, где вводится ограничение на использование одноразовых пластиковых и трудноутилизируемых товаров. По словам Буцаева, в будущем такую практику следует распространять на всю страну, как это делается по всему миру, передает iz.ru.
Отмечается, что речь идет о пластиковых пакетах, посуде, сумках, мешках, сервисной упаковке. Подобные меры планируется реализовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, соответствующий законопроект внесен в ГД в конце июня 2022 года. Как альтернативу предлагается использовать изделия из картона, бумаги или дерева.
«Запрет должен быть введен после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.
Разработка нормативных актов будет идти с учетом мнения представителей всех заинтересованных отраслей и экспертов. В Минпромторге также заявили, что запрет на использование одноразового пластика в наиболее популярных курортных местах может показать, насколько население и бизнес готовы к этому процессу.