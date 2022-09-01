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Глава РЭО Буцаев: На Кубани и в Крыму запретят одноразовую пластиковую посуду

1 сентября 11:50
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) совместно с Минприроды разработает ограничения на использование одноразовой пластиковой посуды в Краснодарском крае и Крыму. Соответствующее поручение им дала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, Крым и Краснодарский край являются курортными регионами, и если местные жители могут бережно относиться к своему дому, то туристы относятся к чистоте менее ответственно. Поэтому, считает он, целесообразно выбрать эти регионы в качестве пилотных, где вводится ограничение на использование одноразовых пластиковых и трудноутилизируемых товаров. По словам Буцаева, в будущем такую практику следует распространять на всю страну, как это делается по всему миру, передает iz.ru.

Отмечается, что речь идет о пластиковых пакетах, посуде, сумках, мешках, сервисной упаковке. Подобные меры планируется реализовать в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, соответствующий законопроект внесен в ГД в конце июня 2022 года. Как альтернативу предлагается использовать изделия из картона, бумаги или дерева.

«Запрет должен быть введен после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий. Мировой опыт подсказывает, что переход с созданием мощностей для производства занимает порядка двух лет», — сказал глава РЭО Денис Буцаев.

Разработка нормативных актов будет идти с учетом мнения представителей всех заинтересованных отраслей и экспертов. В Минпромторге также заявили, что запрет на использование одноразового пластика в наиболее популярных курортных местах может показать, насколько население и бизнес готовы к этому процессу.

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