Глава РЭО Буцаев: На Кубани и в Крыму запретят одноразовую пластиковую посуду

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, Крым и Краснодарский край являются курортными регионами, и если местные жители могут бережно относиться к своему дому, то туристы относятся к чистоте менее ответственно. Поэтому, считает он, целесообразно выбрать эти регионы в качестве пилотных, где вводится ограничение на использование одноразовых пластиковых и трудноутилизируемых товаров. По словам Буцаева, в будущем такую практику следует распространять на всю страну, как это делается по всему миру, передает iz.ru.