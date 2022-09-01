Губернатор Сахалинской области объявил о полном подключении региона к газу до 2025 г.

В частности, Лимаренко сообщил, что основную роль в общении с населением руководство области отвело волонтерам. Они проделали огромную работу: за три месяца, с начала лета 2022 года, посетили почти 220,5 тысячи человек. Об этом пишет Sakh.online.
На протяжении полугода местные отделения «Единой России», депутаты и волонтеры партии проводили опросы, выясняя пожелания и потребности местных жителей. В дальнейшем собранная информация составила основу народной программы развития Сахалинской области на пять лет.
Проект «Забота. Защита. Уважение» со дня запуска предполагал сосредоточение усилий и ресурсов регионального правительства на решении проблем, о важности которых сообщали сами жители. Прежде всего, это задачи из сферы медицины, соцзащиты, газификации, расселения аварийного жилья.
Валерий Лимаренко отметил, что в сфере здравоохранения большую часть работы еще предстоит выполнить, но уже сейчас властям удалось сократить время ожидания получения медицинской помощи как на приеме у врача-терапевта, так и узкопрофильных специалистов. Восстановлена работа санавиации на островах.
В социальной сфере почти половину услуг перевели в проактивный режим: теперь сахалинцам и курильчанам не надо писать заявления и собирать справки. Эту работу выполнят чиновники в режиме одного окна.
Также сельхозпроизводителям выделяют субсидии, благодаря которым многие продукты местного производства, поступающие в розничную продажу, имеют более низкую цену, чем могли бы. Например, на поддержку фермеров за три года направили 7,7 миллиарда рублей.
Но самый заметный рывок в регионе произошел в сфере газификации. За несколько лет ее уровень вырос троекратно и превысил 50%. К концу 2025 года планируют реализовать все заявки на подключение жилья к газу.
С 2021 года совместно с жителями и волонтерами «Единой России» правительство Сахалинской области обеспечивает ремонт во дворах. Общественники составляют список дефектов, а региональные МинЖКХ и Минстрой занимаются организацией ямочного и капитального ремонта. В этом году ожидается завершение ремонтных работ в более чем 1200 дворах.
Подводя итоги, Валерий Лимаренко заметил, что подобная форма работы впервые была применена руководством области в прошлом году, но к 2022 году ее вывели на принципиально новый уровень. К ремонтным работам за короткий срок подключили десятки тысяч сахалинцев. Всем этим людям губернатор выразил признательность за их труд и вклад в общее дело благоустройства малой родины.