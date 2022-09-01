Губернатор Сахалинской области объявил о полном подключении региона к газу до 2025 г.

Подводя итоги, Валерий Лимаренко заметил, что подобная форма работы впервые была применена руководством области в прошлом году, но к 2022 году ее вывели на принципиально новый уровень. К ремонтным работам за короткий срок подключили десятки тысяч сахалинцев. Всем этим людям губернатор выразил признательность за их труд и вклад в общее дело благоустройства малой родины.