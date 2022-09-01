Минеева: На портале поставщиков появилась новая опция для пользователей

Бизнес-омбудсмен Москвы добавила, что порядка половины всех поставщиков, то есть свыше 180 тыс. бизнесменов, имеющих аккаунты на портале, проживают в столице и Московской области. Сам сайт является надежным, а опция настройки уведомлений обеспечит комфортное пользование порталом. Теперь предприниматели могут выбирать, откуда им будут приходить уведомления — непосредственно с портала, с сайта mos.ru, или они будут просто направлены на электронную почту, пишет Newstracker.ru.