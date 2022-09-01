Минеева: На портале поставщиков появилась новая опция для пользователей

Данный способ будет удобен бизнесменам, активно использующим на главном портале Москвы онлайн-сервисы, предназначенные для предпринимателей. Опция доступна как предприятиям, имеющим на mos.ru корпоративный кабинет, так и физлицам.
Бизнес-омбудсмен Москвы добавила, что порядка половины всех поставщиков, то есть свыше 180 тыс. бизнесменов, имеющих аккаунты на портале, проживают в столице и Московской области. Сам сайт является надежным, а опция настройки уведомлений обеспечит комфортное пользование порталом. Теперь предприниматели могут выбирать, откуда им будут приходить уведомления — непосредственно с портала, с сайта mos.ru, или они будут просто направлены на электронную почту, пишет Newstracker.ru.
Для того, чтобы сделать выбор, следует открыть на портале поставщиков личный кабинет и перейти в раздел «Настройка получения уведомлений». Здесь можно выбрать те ресурсы, куда будут поступать оповещения. Удобно и то, что для каждого типа событий можно подключить разные виды получения уведомлений.
По словам Ивана Щербакова, главы Департамента по конкурентной политике Москвы, который является частью комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, портал поставщиков удобен и надежен, на нем постоянно появляются обновления, сайт модернизируется.
Новые возможности получения уведомлений, подписка на заинтересовавшие закупки и оформление сайтов-визиток — лишь небольшая часть опций, обеспечиваемых платформой. Личный кабинет для работы можно открыть бесплатно, это может сделать ИП, юридическое или физическое лицо, самозанятые в том числе.
Портал поставщиков создали в столице в 2013 году, он используется для автоматизации закупок небольшого объема. С помощью портала обеспечивается взаимодействие предпринимателей и госзаказчиков посредством заключения оперативных сделок. Это котировочные сессии, закупки по потребностям и прямые закупки. Посредством портала свыше 270 тысяч российских бизнесменов получили гарантированный рынок сбыта. Каждый день здесь заключают свыше 1,5 тыс. соглашений, а каталог работ, товаров и услуг составляет более 1,7 млн единиц.