На VII ВЭФ будет обсуждаться научное гражданское волонтёрство

Заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов заявил, что сейчас у учёных много возможностей для обмена опытом. Таким образом, по словам эксперта, можно знакомиться не только с результатом или его описанием, но и оказаться в живой научной среде и даже создать совместный проект. Фурсов назвал такое вовлечение в науку самым лучшим. Также он отметил, что научное волонтерство становится более организованным видом деятельности.