На VII ВЭФ будет обсуждаться научное гражданское волонтёрство

Эти инициативы направлены прежде всего на вовлечение талантливой молодёжи в научную деятельность, а также на решение социальных задач на региональном и федеральном уровнях, пишет vostokmedia.com.
Сообщается, что участники сессии обсудят планы создания в регионе “центра притяжения познавательного туризма и научного волонтерства”. Модерировать мероприятие будет исполняющий обязанности главы Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ “Курчатовский институт” Никита Марченков.
Научно-популярный туризм – перспективное для привлечения турпотока в ДФО направление. Что касается гражданского научного волонтёрства, то его задача – через привлечение школьников и студентов повысить научно-технический суверенитет нашей страны.
Заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов заявил, что сейчас у учёных много возможностей для обмена опытом. Таким образом, по словам эксперта, можно знакомиться не только с результатом или его описанием, но и оказаться в живой научной среде и даже создать совместный проект. Фурсов назвал такое вовлечение в науку самым лучшим. Также он отметил, что научное волонтерство становится более организованным видом деятельности.
В свою очередь, Никита Марченков заявил, что молодые учёные сейчас готовы решать разные задачи, стоящие перед государством и преодолевать организационные барьеры.
Напомним, в программе ВЭФ-2022 свыше 90 деловых пунктов. Это бизнес-диалоги, панельные сессии и другие мероприятия.
Организатор форума – Фонд Росконгресс. Официальный инфопартнёр – холдинг 1MI.