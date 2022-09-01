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На VII ВЭФ будет обсуждаться научное гражданское волонтёрство

1 сентября 12:58
Фото: photo.roscongress.org/
8 сентября на VII Восточном экономическом форуме пройдёт деловая сессия “Новые формы взаимодействия науки и общества”. Она будет посвящена научному волонтёрству и научно-популярному туризму в рамках программы “Десятилетие науки и технологий”.

Эти инициативы направлены прежде всего на вовлечение талантливой молодёжи в научную деятельность, а также на решение социальных задач на региональном и федеральном уровнях, пишет vostokmedia.com.

Сообщается, что участники сессии обсудят планы создания в регионе “центра притяжения познавательного туризма и научного волонтерства”. Модерировать мероприятие будет исполняющий обязанности главы Курчатовского комплекса синхротронно-нейтронных исследований НИЦ “Курчатовский институт” Никита Марченков.

Научно-популярный туризм – перспективное для привлечения турпотока в ДФО направление. Что касается гражданского научного волонтёрства, то его задача – через привлечение школьников и студентов повысить научно-технический суверенитет нашей страны.

Заместитель генерального директора по науке и образованию Политехнического музея Константин Фурсов заявил, что сейчас у учёных много возможностей для обмена опытом. Таким образом, по словам эксперта, можно знакомиться не только с результатом или его описанием, но и оказаться в живой научной среде и даже создать совместный проект. Фурсов назвал такое вовлечение в науку самым лучшим. Также он отметил, что научное волонтерство становится более организованным видом деятельности.

В свою очередь, Никита Марченков заявил, что молодые учёные сейчас готовы решать разные задачи, стоящие перед государством и преодолевать организационные барьеры.

Напомним, в программе ВЭФ-2022 свыше 90 деловых пунктов. Это бизнес-диалоги, панельные сессии и другие мероприятия.

Организатор форума – Фонд Росконгресс. Официальный инфопартнёр – холдинг 1MI.

#Новости#Общество
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