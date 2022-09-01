ОК представили новое позиционирование и масштабное обновление

Антон Федчин, руководитель социальной сети Одноклассники:«Одноклассники — одна из любимых социальных сетей для десятков миллионов пользователей. С запуском нового позиционирования и направления развития ОК мы хотим показать огромный потенциал и новые возможности для каждого. Все пользователи могут найти в соцсети разнообразный контент по теме своего увлечения — как от единомышленников, так и от популярных авторов, а также поделиться своими достижениями. Мы структурировали контент по тегам и категориям, так что по нему легко ориентироваться и находить именно то, что интересно. В дальнейшем планируем предоставить возможность авторам самостоятельно тегировать темы и загружать их в определенный раздел сервиса».