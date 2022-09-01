Около 11 тысяч иностранцев переселились в Ростовскую область с 2014 года

В правительстве рассказали, что в рамках госпрограммы по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников, являющихся гражданами других стран, за восемь лет в Ростовскую область репатриировались[прим. редакции — вернулись на Родину] 10 963 жителей других государств. Из них 40,1% составили сами участники программы, а 6,56 тысячи человек являлись членами семьи участников.
При этом с января по июнь 2022 года в программе переселения приняли участие 69 человек, которые также перевезли в Россию 115 членов семьи.
К настоящему времени удалось трудоустроить 85,7% приезжих — 6712 человек, безработными остались только женщины с маленькими детьми и студенты.
Ранее стало известно, почему люди нетрадиционной сексуальной ориентации не планируют мигрировать из Ростовской области.