Плохой идеей назвали в дептранспорте Ростова строительство многоуровневых развязок

Тамразян рассказал, что в этом году идет активная фаза реализации проекта по реконструкции Вавилова. Он предполагает строительство транспортной развязки.
При этом Тамразян подчеркнул, что развязки не всегда сочетаются с понятиями качества и комфорта городской жизни.
«Сами сооружения очень дорогие, поэтому перед принятием решений нужно это всесторонне обсудить. Возможно, появятся другие варианты», — пишет Donnews со ссылкой на слова Тамразяна.
Он добавил, что развязки оказывают отрицательное влияние на качество городской среды.