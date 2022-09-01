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Плохой идеей назвали в дептранспорте Ростова строительство многоуровневых развязок

1 сентября 07:37
Фото: Администрация Ростова
Не всегда являются верными утверждения, что строительство развязок решит все транспортные проблемы, заявил замглавы Дептранспорта Ростова-на-Дону Нарек Тамразян.

Тамразян рассказал, что в этом году идет активная фаза реализации проекта по реконструкции Вавилова. Он предполагает строительство транспортной развязки.

При этом Тамразян подчеркнул, что развязки не всегда сочетаются с понятиями качества и комфорта городской жизни.

«Сами сооружения очень дорогие, поэтому перед принятием решений нужно это всесторонне обсудить. Возможно, появятся другие варианты», — пишет Donnews со ссылкой на слова Тамразяна.

Он добавил, что развязки оказывают отрицательное влияние на качество городской среды.

#Новости#Илья Протвинов#Общество
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