Подборку фильмов для подготовки к школе составили для детей в Ростове

Наступило 1 сентября, и в жизни школьников начался очередной этап, в котором они будут не только получать новые знания, но и сталкиваться с новыми эмоциональными вызовами. Им предстоит не только образовываться, но и расти духовно.
В это время главной задачей родителей является поддержка и помощь в том, чтобы ребенок определился с ценностями. Вместе с онлайн-кинотеатром KION от МТС была составлена подборка образовательных и художественных фильмов, которые следует посмотреть вместе с детьми.
Эти картины напомнят о простой человеческой доброте и эмпатии, и расскажут о важности бескорыстной дружбы. Школьники смогут узнать много нового о жизни на планете, географии, истории и литературе, а также поддержат ребенка не только информационно, чтобы он мог первым тянуть руку на уроке, но и эмоционально, чтобы он чувствовал себя комфортно в школьной среде.
Это серия фильмов на основе книг Сесиль Обри о мальчике Себастиане и его верной подруге, белоснежной собаке Белль. Это отличный вариант для семейного досуга и одновременно образования.
Картина расскажет о временах Второй мировой войны и произошедших событиях. История сконцентрируется на трогательной и искренней дружбе человека и собаки. Картина учит любви, эмпатии и ответственности по отношению к братьям нашим меньшим.
По сюжету, мальчик Себастиан ждет возвращения своей нареченной мамы Анжелину, которая отправилась в путешествие. Однако она попадает в авиакатастрофу в районе Альп. Тогда он отправляется на поиски вместе с собакой Белль, которая всегда готова его поддержать.
Это французский фильм от режиссера Жиля де Мэтра поведает о дружбе между человеком и животным, однако в качестве животного выступает белый львенок. В картине раскроют ответы на несколько вопросов, в том числе может ли дружба быть выше инстинктов. Ребенок в развлекательной форме узнает о жизни дикой природы.
Согласно сюжету, семья Мии приобрела ферму больших кошек в Африке. Тоскуя по городу, Миа внезапно находит утешение в лице очаровательного белого львенка по имени Чарли. Он растет, и семья Мии хочет продать его охотникам за трофеями. Но Миа не может этого допустить, и пускается в долгое путешествие по Африке, чтобы отдать друга в безопасный заповедник Тимбавати.
Этот трехмерный документальный фильм станет интересен, как средним, так и старшим школьникам. После просмотра они смогут блеснуть знаниями на уроках биологии и географии. Также появится представление о том, насколько на самом деле широка планета Земля.
Затерянный в Индийском океане коралловый атолл Альдабра когда-то пытались заселить, но сейчас он необитаем, и его уникальная экосистема живет без страха перед людьми. Тут обитают гигантские черепахи и сотни других видов тропических земноводных, растут дикие растения, а водоемы полнятся редкими рыбами. Как они уживаются и остаются нетронутыми — главные вопросы фильма.
Эта документальная картина расскажет о мире джунглей Амазонии глазами обезьянки — капуцина Тима. За счет этого необычного приема дети больше узнают о возможностях кино и природе. А за эмпатию ответит подключение к персонажу, которого авторы практически очеловечили.В фильме говорится о падении самолета, в котором перевозили Тима. Ему удается выжить и он оказывается в джунглях Амазонии. С этого момента у него начинается новая жизнь, в которой нужно будет привыкнуть к новой среде, преодолеть трудности и многому научиться. В том числе спасаться от диких животных и добывать еду.
Эта картина является художественной на школьную тематику. А режиссером выступил Александр Карпиловский.
Один из самых добрых и поучительных российских фильмов расскажет о правильных моральных ценностях. По сюжету, учащиеся шестого класса Мишка, Димка и Лена найдут бездомную собаку, с которой произойдет несчастье.
Тогда друзьям предстоит спасти своего нового друга. Фильм ответит на такие вопросы, как на что способна настоящая дружба и есть ли у детей свои моральные камертоны?
Это классика, режиссером которой является Владимир Алеников. Наверняка многие смотрели ее еще в детстве. Оказывается, фильм не устарел, и из всех поучительных советских картин вместе с ребенком перед школой стоит посмотреть именно этот.
В фильме учащиеся четвертого класса Вася Петров и Петя Васечкин будут ставить пьесу Гоголя «Ревизор». Также им предстоит делать стенгазеты с аллюзиями на реальных исторических персонажей, вспомнить Дон-Кихота и Шекспира.
В целом, есть над чем посмеяться и что обсудить, готовя ребенка к урокам литературы.
0+