Подборку фильмов для подготовки к школе составили для детей в Ростове

Эта документальная картина расскажет о мире джунглей Амазонии глазами обезьянки — капуцина Тима. За счет этого необычного приема дети больше узнают о возможностях кино и природе. А за эмпатию ответит подключение к персонажу, которого авторы практически очеловечили.В фильме говорится о падении самолета, в котором перевозили Тима. Ему удается выжить и он оказывается в джунглях Амазонии. С этого момента у него начинается новая жизнь, в которой нужно будет привыкнуть к новой среде, преодолеть трудности и многому научиться. В том числе спасаться от диких животных и добывать еду.