rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчанка рассказала, как на Северном кладбище издеваются над могилами

1 сентября 08:00
Фото: Анна Антошина / RostovGazeta
На могиле родителей на Северном кладбище ростовчанка Анна Антошина обнаружила сломанный крест, вазоны для цветов и оторванный от ограды крючок. А размер ограды оказался значительно уменьшен. Об этом Анна Антошина сообщила корреспонденту RostovGazeta.

Ростовчанка рассказывает, что во время посещения могилы родителей 29 августа, пришла в ужас. Она увидела разбросанные таблички. Рядом валялись поломанный крест, вазон для цветов и крючок от ограды, на который вешали сумки. Да и размер могилы странным образом уменьшился.

«Муж сказал, что, скорее всего, ограду снимали, уменьшили и поставили обратно. Сейчас даже отдохнуть на могиле сложно — лавочка стоит впритык к плите, ноги можно поставить только на палисадник», — отмечает Анна Антошина.

По ее словам, рядом было размещено новое, забетонированное захоронение.

Фото: Анна Антошина / RostovGazeta

«Мне кажется, что из-за него и уменьшили размер могилы», — подозревает Анна Антошина.

Для того, чтобы узнать, почему так произошло, ростовчанка обратилась к администрации кладбища.

«Меня поразило хамское отношение. Люди просто смеялись мне в лицо, говоря, что, видимо, могилы моих родителей занимали слишком много места, вот их и уменьшили», — рассказывает Анна Антошина.

Следующим шагом ростовчанка подала заявление в полицию.

Выяснить, кто же виновен в возникновении этой ситуации, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В администрации Службы городских кладбищ сообщили, что такого на кладбище сделать никто не мог.

«Это варвары. Следует обращаться в полицию, ведь и крест, и ваза, и ограда — это имущество людей», — подчеркнули в Службе городских кладбищ.

Ранее RostovGazeta сообщала о проблемах на кладбище, которые обнародовал отец погибшего в спецоперации.

Материалы по теме
Горожане пожаловались, что Северное кладбище в Ростове утопает в мусоре С апреля количество могил военных на Северном кладбище Ростова возросло вдвое В Ростовской области вымогатель с Северного кладбища проведет в колонии больше 5 лет
#Новости#Эксклюзив#Дарья Демидова#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28