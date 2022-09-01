Ростовчанка рассказала, как на Северном кладбище издеваются над могилами

Ростовчанка рассказывает, что во время посещения могилы родителей 29 августа, пришла в ужас. Она увидела разбросанные таблички. Рядом валялись поломанный крест, вазон для цветов и крючок от ограды, на который вешали сумки. Да и размер могилы странным образом уменьшился.
«Муж сказал, что, скорее всего, ограду снимали, уменьшили и поставили обратно. Сейчас даже отдохнуть на могиле сложно — лавочка стоит впритык к плите, ноги можно поставить только на палисадник», — отмечает Анна Антошина.
По ее словам, рядом было размещено новое, забетонированное захоронение.
«Мне кажется, что из-за него и уменьшили размер могилы», — подозревает Анна Антошина.
Для того, чтобы узнать, почему так произошло, ростовчанка обратилась к администрации кладбища.
«Меня поразило хамское отношение. Люди просто смеялись мне в лицо, говоря, что, видимо, могилы моих родителей занимали слишком много места, вот их и уменьшили», — рассказывает Анна Антошина.
Следующим шагом ростовчанка подала заявление в полицию.
Выяснить, кто же виновен в возникновении этой ситуации, корреспонденту RostovGazeta не удалось. В администрации Службы городских кладбищ сообщили, что такого на кладбище сделать никто не мог.
«Это варвары. Следует обращаться в полицию, ведь и крест, и ваза, и ограда — это имущество людей», — подчеркнули в Службе городских кладбищ.
Ранее RostovGazeta сообщала о проблемах на кладбище, которые обнародовал отец погибшего в спецоперации.