Ростовчанка рассказала, как на Северном кладбище издеваются над могилами

Ростовчанка рассказывает, что во время посещения могилы родителей 29 августа, пришла в ужас. Она увидела разбросанные таблички. Рядом валялись поломанный крест, вазон для цветов и крючок от ограды, на который вешали сумки. Да и размер могилы странным образом уменьшился.