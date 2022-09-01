Ростовский ТК «Горизонт» до суда вытряс долги от испанского бренда одежды Mango

Напомним, что комплекс потребовал взыскать с компании «Манго Раша» задолженность по аренде. Сумма составила более трех миллионов рублей.
Также истец хотел получить 169 тысяч рублей пени и 280 тысяч рублей штрафа. Компания просила наложить арест на активы ответчика, но получила отказ.
Теперь появилась информация, что представители «Горизонта» подали ходатайство об отказе от иска. Заявление направили в суд в четверг, 31 августа.
Ранее появилась информация, что «Горизонт» ждет еще один суд, он состоится с компанией «Бургер кинг». Все материалы начнут рассматривать в октябре.