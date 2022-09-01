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Ростовский ТК «Горизонт» до суда вытряс долги от испанского бренда одежды Mango

1 сентября 13:17
Фото: Яндекс.Карты
Представители торгового комплекса «Горизонт» в Ростове-на-Дону приняли решение больше не судиться с испанским брендом одежды Mango, говорится в документах арбитражного суда.

Напомним, что комплекс потребовал взыскать с компании «Манго Раша» задолженность по аренде. Сумма составила более трех миллионов рублей.

Также истец хотел получить 169 тысяч рублей пени и 280 тысяч рублей штрафа. Компания просила наложить арест на активы ответчика, но получила отказ.

Теперь появилась информация, что представители «Горизонта» подали ходатайство об отказе от иска. Заявление направили в суд в четверг, 31 августа.

Ранее появилась информация, что «Горизонт» ждет еще один суд, он состоится с компанией «Бургер кинг». Все материалы начнут рассматривать в октябре.

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