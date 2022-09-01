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Шеф-повар объяснил, в каких крупах заводятся насекомые

1 сентября 06:30
Фото: pxhere.com
Личинки насекомых чаще заводятся в рисе, нежели в других крупах. Так считает шеф-повар и член ассоциации поваров России Анатолий Крюков.

Эксперт сообщил, что в группу риска также входят манка, пшено, а также гречиха.

По его словам, мошки в рисе при неправильном хранении можно обнаружить уже через месяц. После этого он подлежит лишь утилизации. Об этом пишет news.ru.

“Не нужно испорченную крупу промывать В любом случае от мелких личинок не избавиться. Поэтому, если завелись, то такой продукт выбрасывают. Часть крупы мошки съедят и в дальнейшем, опять же, из этих мошек появятся гусеницы”, - пояснил Крюков.

Крюков добавил, если в помещении очень жарко, то личинки насекомых могут также завестись в муке, которая находится рядом с пораженной крупой.

Анатолий Крюков обратил внимание на то, что появление насекомых является не только результатом недостатков при обработке крупы. Ведь когда мелят зерно, в шелуху в любом случае могут попасть мухи. Кроме того, человек, когда пересыпает, не всегда следит за герметичностью тары.

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