Шеф-повар объяснил, в каких крупах заводятся насекомые

Анатолий Крюков обратил внимание на то, что появление насекомых является не только результатом недостатков при обработке крупы. Ведь когда мелят зерно, в шелуху в любом случае могут попасть мухи. Кроме того, человек, когда пересыпает, не всегда следит за герметичностью тары.