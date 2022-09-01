Шеф-повар объяснил, в каких крупах заводятся насекомые

Эксперт сообщил, что в группу риска также входят манка, пшено, а также гречиха.
По его словам, мошки в рисе при неправильном хранении можно обнаружить уже через месяц. После этого он подлежит лишь утилизации. Об этом пишет news.ru.
“Не нужно испорченную крупу промывать В любом случае от мелких личинок не избавиться. Поэтому, если завелись, то такой продукт выбрасывают. Часть крупы мошки съедят и в дальнейшем, опять же, из этих мошек появятся гусеницы”, - пояснил Крюков.
Крюков добавил, если в помещении очень жарко, то личинки насекомых могут также завестись в муке, которая находится рядом с пораженной крупой.
Анатолий Крюков обратил внимание на то, что появление насекомых является не только результатом недостатков при обработке крупы. Ведь когда мелят зерно, в шелуху в любом случае могут попасть мухи. Кроме того, человек, когда пересыпает, не всегда следит за герметичностью тары.