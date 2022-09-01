Спикер Заксобрания Дона провел «Разговор о важном» в Шахтах с учениками в День знаний

«Буквально позавчера, 30 августа, в день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков на территории «Самбекских высот» торжественно открыли Аллею воинской славы доблести. В эти же самые дни в Борисполе Киевской области принято решение об уничтожении Аллеи героев Советского Союза. Там стоят бюсты героев, которые освобождали Украину в 1943-1944 годах. Их намерены снести, прежде всего, те, кто состоял в националистических организациях. И в эти же дни в Киеве вымарано имя маршала Малиновского из названия улицы, убраны монументы. А маршал командовал 2-м и 3-м Украинскими фронтами и освобождал Украину от немецко-фашистских захватчиков. Это делается для того, чтобы наши братья украинцы забыли, кто они есть. А мы этого не должны забыть», - рассказал Александр Ищенко.