Спикер Заксобрания Дона провел «Разговор о важном» в Шахтах с учениками в День знаний

Классный час «Разговор о важном» председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко провел для девятиклассников шахтинской школы № 48. Встреча состоялась 1 сентября, на открытии школы.
Спикер донского парламента рассказал о нынешнем периоде в истории, связанном с проведением специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что народ России сталкивался с более серьезными испытаниями и всегда выходил из них победителем.
Александр Ищенко также отметил, что будущее страны или человека строится на созидании: «Так происходит в нашей стране. Нам свойственно стремиться к чему-то хорошему, чтобы жизнь завтра была лучше, чем сегодня. Поэтому люди строят дома и школы, прокладывают дороги, ответственно работают».
В качестве обратного примера спикер донского парламента привел политику на Украине в последние годы, направленную на разрыв братских уз между российским и украинским народом, отрицание всех совместных достижений советского времени, разрушение исторической памяти.
«Буквально позавчера, 30 августа, в день освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков на территории «Самбекских высот» торжественно открыли Аллею воинской славы доблести. В эти же самые дни в Борисполе Киевской области принято решение об уничтожении Аллеи героев Советского Союза. Там стоят бюсты героев, которые освобождали Украину в 1943-1944 годах. Их намерены снести, прежде всего, те, кто состоял в националистических организациях. И в эти же дни в Киеве вымарано имя маршала Малиновского из названия улицы, убраны монументы. А маршал командовал 2-м и 3-м Украинскими фронтами и освобождал Украину от немецко-фашистских захватчиков. Это делается для того, чтобы наши братья украинцы забыли, кто они есть. А мы этого не должны забыть», - рассказал Александр Ищенко.
Александр Ищенко призвал ребят с благодарностью относиться к своей земле и Родине.
«Даже если что-то не так устроено, если что-то вам не нравится, нет ничего идеального в этой жизни, но в ваших силах изменить то, что вы считаете нужным. Для этого у вас должны быть три вещи. Первое – это любовь к тому, что вы собираетесь изменить. Второе – желание изменить. Третье – знания, для того, чтобы внести правильные изменения», - заключил он.