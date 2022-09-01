В чем формула баланса? — в протеине, считают на «Юге Руси»

Posted 1 сентября 2022, 06:00
Published 1 сентября 2022, 06:00
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Производимый группой компаний «Юг Руси» подсолнечный протеин вышел на ведущие маркетплейсы России — Ozon и Wildberries. О том, зачем подсолнечный протеин нужен покупателям, мы побеседовали с заместителем директора по перспективному развитию и новым технологиям ООО «МЭЗ Юг Руси» Тихоном Николаевым.
Тихон, зачем людям нужен ваш протеин?
Для того чтобы питание обеспечивало потребности организма оно должно содержать необходимое количество аминокислот, антиоксидантов, микроэлементов. Все это есть в нашем протеине Balance Formula.
О каких конкретно аминокислотах и микроэлементах мы говорим?
Аминокислотный состав созданного «Югом Руси» подсолнечного белка максимально приближен к т. н. идеальному среди растительных белков. Состав идеального белка утвержден Всемирной организацией здравоохранения. Так, протеин Balance Formula содержит лейцин, предотвращающий появление усталости и защищающий клетки и ткани мышц. Входящий в состав подсолнечного белка валин необходим для метаболизма в мышцах и восстановления поврежденных тканей. Аминокислота изолейцин участвует в синтезе тканей всего организма и является источником энергии при осуществлении нервно-регуляторной деятельности центральной нервной системы. Все эти аминокислоты относятся к категории незаменимых и несинтезируемых организмом.
Также протеин Balance Formula содержит широкий набор других важных аминокислот, а также кальция, фосфора, железа, калия, марганца, алюминия, меди, цинка, хрома, селена, фосфора, магния и витаминов.
Что можете сказать по поводу антиоксидантов?
Входящая в состав продукта хлорогеновая кислота служит мощнейшими антиоксидантом, ответственным за выведение из организма свободных радикалов.
Кроме того, потребление хлорогеновой кислоты нормализует усвояемость глюкозы организмом, то есть помогает предотвратить диабет. А также она защищает клетки печени и улучшает жировой обмен организма.
Обычно когда говорят о протеине, подразумевают спортсменов. Протеин нужен только спортсменам?
Нет, этот продукт нужен не только спортсменам. Для офисных работников он не менее а, возможно, даже более актуален. Сегодня миллионы людей двигаются и работают физически гораздо меньше, чем наши предки. Соответственно, и калорийность, и объем пищи должен снижаться. В противном случае возникает опасность ожирения. Но если человек будет просто меньше есть, он не будет получать нужного организму объема полезных веществ. И мышцы из-за недостатка белка могут атрофироваться. То есть человеку нужно функциональное питание, которое при минимуме объема и калорийности будет содержать максимум необходимых питательных веществ. Особенно это становится актуальным с возрастом. Сегодня люди ощущают себя молодыми и социально активными гораздо дольше, чем раньше. Для того, чтобы сохранить физическую молодость наш продукт очень полезен. Для того, чтобы его приобрести, достаточно зайти на Ozon или Wildberries.