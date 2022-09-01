В чем формула баланса? — в протеине, считают на «Юге Руси»

Нет, этот продукт нужен не только спортсменам. Для офисных работников он не менее а, возможно, даже более актуален. Сегодня миллионы людей двигаются и работают физически гораздо меньше, чем наши предки. Соответственно, и калорийность, и объем пищи должен снижаться. В противном случае возникает опасность ожирения. Но если человек будет просто меньше есть, он не будет получать нужного организму объема полезных веществ. И мышцы из-за недостатка белка могут атрофироваться. То есть человеку нужно функциональное питание, которое при минимуме объема и калорийности будет содержать максимум необходимых питательных веществ. Особенно это становится актуальным с возрастом. Сегодня люди ощущают себя молодыми и социально активными гораздо дольше, чем раньше. Для того, чтобы сохранить физическую молодость наш продукт очень полезен. Для того, чтобы его приобрести, достаточно зайти на Ozon или Wildberries.